В Киеве после аномальной жары возобновили скашивание травы

Ограничения на скашивание травы обещают вернуть, если снова станет аномально жарко.

Источник фото: hromadske.radio

Киевские коммунальщики возобновили кошение травы в парках, скверах и на бульварах столицы на фоне «возвращения к привычному летнему температурному режиму». Как сообщает Киевзеленстрой, районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений постепенно восстанавливают полноценный уход за зелеными зонами города.

В то же время, в Киевзеленстрое обещают вернуться к временному ограничению на скашивание травы, если снова станет аномально жарко.

Ранее по запросу жителей Киева, в городе было определено около 40 участков по сохранению биоразнообразия, где не проводятся работы по покосу.

Напомним, что в приложении «Киев Цифровой» продолжается опрос относительно того, должно ли таких локаций быть больше. Опрос продолжается по 2 августа.

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