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У Києві після аномальної спеки відновили скошування трави

17:14, 26 липня 2024
Обмеження на скошування трави обіцяють повернути, якщо знову стане аномально спекотно.
У Києві після аномальної спеки відновили скошування трави
Джерело фото: hromadske.radio
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Київські комунальники відновили косіння трави у парках, скверах та на бульварах столиці на тлі «повернення до звичного літнього температурного режиму». Як повідомляє Київзеленбуд, районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень поступово відновлюють повноцінний догляд за зеленими зонами міста.

Водночас, у Київзеленбуді обіцяють повернутися до тимчасового обмеження на скошування трави, якщо знову стане аномально спекотно.

Раніше за запитом жителів Києва, у місті було визначено майже 40 ділянок зі збереження біорізноманіття, де не проводять роботи з покосу.

Нагадаємо, що у застосунку «Київ Цифровий» триває опитування щодо того, чи має таких локацій бути більше. Опитування триває до 2 серпня.

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