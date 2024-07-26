В Одеській області військовий вимагав $9 тисяч за оформлення інвалідності: справу передано до суду

В Одеській області завершено досудове розслідування щодо начальника військового підрозділу за вимагання хабара.

Джерело фото: dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо начальника одного з військових підрозділів Одеської області, який вимагав хабар у військовослужбовця за допомогу в оформленні інвалідності для його матері. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомили в ДБР.

Згідно з матеріалами справи, посадовець вимагав 9 тисяч доларів США за обіцянку, що через знайомих медиків зможе оформити всі необхідні документи для встановлення другої групи інвалідності матері військовослужбовця. Це, в свою чергу, дозволило б військовому звільнитися зі служби.

У квітні 2024 року ДБР затримало посадовця під час отримання обумовленої суми. Його звинувачують в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

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