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В Одеській області військовий вимагав $9 тисяч за оформлення інвалідності: справу передано до суду

20:54, 26 липня 2024
В Одеській області завершено досудове розслідування щодо начальника військового підрозділу за вимагання хабара.
В Одеській області військовий вимагав $9 тисяч за оформлення інвалідності: справу передано до суду
Джерело фото: dbr.gov.ua
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо начальника одного з військових підрозділів Одеської області, який вимагав хабар у військовослужбовця за допомогу в оформленні інвалідності для його матері. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомили в ДБР.

Згідно з матеріалами справи, посадовець вимагав 9 тисяч доларів США за обіцянку, що через знайомих медиків зможе оформити всі необхідні документи для встановлення другої групи інвалідності матері військовослужбовця. Це, в свою чергу, дозволило б військовому звільнитися зі служби.

У квітні 2024 року ДБР затримало посадовця під час отримання обумовленої суми. Його звинувачують в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

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