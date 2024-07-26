В Одесской области военный требовал $9 тысяч за оформление инвалидности: дело передано в суд

В Одесской области завершено досудебное расследование в отношении начальника военного подразделения за вымогательство взятки.

Источник фото: dbr.gov.ua

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении начальника одного из военных подразделений Одесской области, который требовал взятку у военнослужащего за помощь в оформлении инвалидности для его матери. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщили в ГБР.

Согласно материалам дела, чиновник требовал 9 тысяч долларов США за обещание, что через знакомых медиков сможет оформить все необходимые документы для установления второй группы инвалидности матери военнослужащего. Это, в свою очередь, позволило бы военному уволиться со службы.

В апреле 2024 года ГБР задержало чиновника во время получения оговоренной суммы. Его обвиняют в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

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