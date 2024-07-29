Практика судів
  1. В Україні

Права та обов’язки перекладачів в судовому процесі: що слід знати

16:34, 29 липня 2024
Перекладач допускається ухвалою суду за заявою учасника справи або призначається з ініціативи суду.
Права та обов’язки перекладачів в судовому процесі: що слід знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Територіальне управління ДСА України в Чернівецькій області нагадує права та обов'язки перекладачів в судовому процесі. 

Перекладач – важливий учасник судового процесу, особливо коли учасники справи не володіють державною мовою або мають труднощі із її розумінням. Від точності та професіоналізму перекладача залежить розуміння сторонами судового засідання та, як наслідок, справедливість судового рішення.

Участь перекладача у судовому процесі регулюється законодавством України, зокрема, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», а також іншими нормативно-правовими актами. Це забезпечує правову основу для їх діяльності та захисту прав як самих перекладачів, так і учасників судових процесів, що потребують їхніх послуг.

Відповідно до статті 75 Цивільного процесуального кодексу України:

  1. Перекладачем може бути особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими.
  2. Перекладач допускається ухвалою суду за заявою учасника справи або призначається з ініціативи суду.

Участь перекладача, який володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими, є обов’язковою при розгляді справи, одним із учасників якої є особа з порушенням слуху. Кваліфікація такого перекладача підтверджується відповідним документом, виданим у порядку, встановленому законодавством.

  1. Перекладач зобов’язаний з’являтися до суду за його викликом, здійснювати повний і правильний переклад, посвідчувати правильність перекладу своїм підписом на процесуальних документах, що вручаються сторонам у перекладі на їхню рідну мову або мову, якою вони володіють. За відсутності заперечень учасників справи перекладач може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
  2. Перекладач має право задавати питання з метою уточнення перекладу, відмовитися від участі у цивільному процесі, якщо він не володіє достатніми знаннями мови, необхідними для перекладу, а також на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов’язаних із викликом до суду.

Права та обов'язки перекладачів в судовому процесі є надзвичайно важливими для забезпечення справедливості та прозорості правосуддя. Їхні обов'язки включають точний переклад усіх висловлювань учасників процесу, включаючи свідчення, аргументи адвокатів, постанови суду та інші юридичні документи. Перекладач повинен забезпечити точність, повноту та нейтральність перекладу, не вносячи власних інтерпретацій або оцінок.

Права перекладачів у судовому процесі також є важливими. Вони мають право на адекватну оплату за свою роботу, відповідно до складності та тривалості процесу. Крім того, перекладачі мають право на перерви під час тривалих засідань для збереження працездатності та точності перекладу. Відповідно до Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 № 710 (з наступними змінами та доповненнями), розмір винагороди перекладача, якщо виконана робота не є його службовим обов’язком, становить: за  годину  надання  послуг з усного перекладу - 15 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2024 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб на сьогоднішній день становить 3028 грн, а отже 1 година усного перекладу дорівнює 454,20 грн.

Важливою є також конфіденційність: перекладачі не мають права розголошувати інформацію, отриману під час виконання своїх обов'язків, за межами судового процесу. Це гарантує захист особистої та конфіденційної інформації учасників процесу.

За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків перекладач несе відповідальність, встановлену законом. Зокрема, перекладач може бути притягнутий до дисциплінарної або навіть кримінальної відповідальності.

Таким чином, перекладачі в судовому процесі відіграють важливу роль у забезпеченні доступу до правосуддя для всіх громадян, незалежно від їхньої мовної компетентності. Вони забезпечують точний та повний переклад, дотримуються високих етичних стандартів та професійних вимог, що сприяє справедливому та неупередженому судочинству.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Бо є тенденція до зменшення кількості і якості людського мобілізаційного ресурсу» – у Міноборони пояснили, чому проти повної заборони на мобілізації до 25 років

За існуючої тенденції зменшення кількості та якості людського мобілізаційного ресурсу в умовах тривалої збройної агресії ухвалення законопроекту поставить під загрозу виконання заходів щодо доукомплектування Збройних Сил, вважає Міноборони.

ВАКС та Вища рада правосуддя досі не мають ані грошей, ані приміщень для розміщення додаткових суддів та дисциплінарних інспекторів

Відсутність суддівської винагороди для нових суддів Антикорупційного суду, приміщень для ВАКС та Служби дисциплінарних інспекторів, ставлять під сумнів доцільність проведення вже оголошених конкурсів.

Джо Байден запропонує реформу Верховного Суду США після рішення щодо Дональда Трампа, бо воно «підриває довіру громадськості»

Президент Джо Байден збирається запропонувати конституційні поправки щодо Верховного Суду США через його рішення у справі імунітету Дональда Трампа від федерального переслідування – Politico.

Чи повинні особи з інвалідністю проходити повторний медичний огляд і носити з собою військово-обліковий документ

Дані про осіб з інвалідністю повинні бути наявні в Реєстрі «Оберіг» шляхом автоматичного обміну з реєстрами Пенсійного фонду і Мінсоцполітики.

Верховний Суд вказав, що відсутність працівника на роботі в період дії воєнного стану не може кваліфікуватися як прогул без поважної причини

Верховний Суд розглянув справу про те, чи можна звільнити за прогул працівника, який виїхав за кордон і працював дистанційно.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області