Права та обов’язки перекладачів в судовому процесі: що слід знати

Перекладач допускається ухвалою суду за заявою учасника справи або призначається з ініціативи суду.

Територіальне управління ДСА України в Чернівецькій області нагадує права та обов'язки перекладачів в судовому процесі.

Перекладач – важливий учасник судового процесу, особливо коли учасники справи не володіють державною мовою або мають труднощі із її розумінням. Від точності та професіоналізму перекладача залежить розуміння сторонами судового засідання та, як наслідок, справедливість судового рішення.

Участь перекладача у судовому процесі регулюється законодавством України, зокрема, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», а також іншими нормативно-правовими актами. Це забезпечує правову основу для їх діяльності та захисту прав як самих перекладачів, так і учасників судових процесів, що потребують їхніх послуг.

Відповідно до статті 75 Цивільного процесуального кодексу України:

Перекладачем може бути особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими. Перекладач допускається ухвалою суду за заявою учасника справи або призначається з ініціативи суду.

Участь перекладача, який володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими, є обов’язковою при розгляді справи, одним із учасників якої є особа з порушенням слуху. Кваліфікація такого перекладача підтверджується відповідним документом, виданим у порядку, встановленому законодавством.

Перекладач зобов’язаний з’являтися до суду за його викликом, здійснювати повний і правильний переклад, посвідчувати правильність перекладу своїм підписом на процесуальних документах, що вручаються сторонам у перекладі на їхню рідну мову або мову, якою вони володіють. За відсутності заперечень учасників справи перекладач може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Перекладач має право задавати питання з метою уточнення перекладу, відмовитися від участі у цивільному процесі, якщо він не володіє достатніми знаннями мови, необхідними для перекладу, а також на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов’язаних із викликом до суду.

Права та обов'язки перекладачів в судовому процесі є надзвичайно важливими для забезпечення справедливості та прозорості правосуддя. Їхні обов'язки включають точний переклад усіх висловлювань учасників процесу, включаючи свідчення, аргументи адвокатів, постанови суду та інші юридичні документи. Перекладач повинен забезпечити точність, повноту та нейтральність перекладу, не вносячи власних інтерпретацій або оцінок.

Права перекладачів у судовому процесі також є важливими. Вони мають право на адекватну оплату за свою роботу, відповідно до складності та тривалості процесу. Крім того, перекладачі мають право на перерви під час тривалих засідань для збереження працездатності та точності перекладу. Відповідно до Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 № 710 (з наступними змінами та доповненнями), розмір винагороди перекладача, якщо виконана робота не є його службовим обов’язком, становить: за годину надання послуг з усного перекладу - 15 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2024 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб на сьогоднішній день становить 3028 грн, а отже 1 година усного перекладу дорівнює 454,20 грн.

Важливою є також конфіденційність: перекладачі не мають права розголошувати інформацію, отриману під час виконання своїх обов'язків, за межами судового процесу. Це гарантує захист особистої та конфіденційної інформації учасників процесу.

За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків перекладач несе відповідальність, встановлену законом. Зокрема, перекладач може бути притягнутий до дисциплінарної або навіть кримінальної відповідальності.

Таким чином, перекладачі в судовому процесі відіграють важливу роль у забезпеченні доступу до правосуддя для всіх громадян, незалежно від їхньої мовної компетентності. Вони забезпечують точний та повний переклад, дотримуються високих етичних стандартів та професійних вимог, що сприяє справедливому та неупередженому судочинству.

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