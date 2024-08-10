Пенсії в Україні: чи підвищуватимуть виплати до кінця року

Деякі пенсіонери можуть розраховувати на доплати.

Цьогорічний етап масових перерахунків пенсій завершено. Проте деякі пенсіонери можуть отримати додаткові виплати, нагадують у Пенсійному фонді.

Йдеться про спеціальні доплати після досягнення певного віку. На такі доплати мають право усі пенсіонери, які отримують пенсію за віком, якщо її розмір менший ніж 10 340,35 грн. Це розмір середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік, оскільки саме з цього року було встановлено дану доплату.

Відповідно до пенсійного законодавства, передбачені такі доплати до пенсії за віком:

після досягнення 70 років – 300,00 грн;

після досягнення 75 років – 456,00 грн.;

після досягнення 80 років – 570 грн.

У перший місяць після досягнення зазначеного віку пенсіонер не отримуватиме весь розмір доплати, оскільки нарахування доплати починається не з початку календарного місяця, а після дня народження. Тому за перший місяць її буде виплачено неповністю, а пропорційно даній кількості днів.

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