Пенсии в Украине: будут ли повышать выплаты до конца года

Некоторые пенсионеры могут рассчитывать на доплаты.

Нынешний этап массовых перерасчетов пенсий завершен. Однако некоторые пенсионеры могут получить дополнительные выплаты, напоминают в Пенсионном фонде.

Речь идет о специальных доплатах после достижения определенного возраста. На такие доплаты имеют право все пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, если ее размер меньше 10 340,35 грн.

Это размер средней заработной платы в Украине, применяемый для исчисления пенсии за 2020 год, поскольку именно с этого года была установлена ​​данная доплата.

Согласно пенсионному законодательству, предусмотрены следующие доплаты к пенсии по возрасту:

после достижения 70 лет – 300,00 грн;

после достижения 75 лет – 456,00 грн.;

после достижения 80 лет – 570 грн.

В первый месяц по достижении указанного возраста пенсионер не будет получать весь размер доплаты, поскольку начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения. Поэтому за первый месяц она будет выплачена неполностью, а пропорционально данному количеству дней.

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