В Міненерго дали прогноз щодо повернення графіків відключення світла

В Україні не прогнозують жорстких відключень електроенергії, але ситуація залежить від можливих атак рф.

Повернення жорстких графіків відключення електроенергії в Україні наразі не прогнозується, навіть у випадку повторення сильної спеки, як у липні. Однак ситуація може змінитися через потенційні російські обстріли енергетичної інфраструктури. Про це заявила заступник міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

За її словами, ситуація в енергосистемі значно стабілізувалася, зокрема, завдяки завершенню планових ремонтів на атомних електростанціях. У зв'язку з цим, на вихідних не очікується відключень світла.

«Плануємо додати в енергосистему додаткові потужності. Навіть, якщо повернеться спека, сподіваємось, таких відключень, як в липні, у нас не буде. Але треба пам'ятати, що ситуація може змінитися будь-якої миті через потенційні атаки ворога на енергосистему», — наголосила Гринчук.

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