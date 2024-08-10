В Минэнерго дали прогноз относительно возвращения графиков отключения света

В Украине не прогнозируют жестких отключений электроэнергии, но ситуация зависит от возможных атак рф.

Возвращение жестких графиков отключения электроэнергии в Украине пока не прогнозируется, даже в случае повторения сильной жары, как в июле. Однако ситуация может измениться из-за потенциальных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

По ее словам, ситуация в энергосистеме значительно стабилизировалась, в частности, благодаря завершению плановых ремонтов на атомных электростанциях. В связи с этим, на выходных не ожидается отключений света.

«Планируем добавить в энергосистему дополнительные мощности. Даже если вернется жара, надеемся, таких отключений, как в июле, у нас не будет. Но надо помнить, что ситуация может измениться в любой момент из-за потенциальных атак врага на энергосистему», - подчеркнула Гринчук.

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