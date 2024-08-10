Руководитель Центробанка Бангладеш и председатель Верховного суда подали в отставку на фоне политических беспорядков

Под давлением протестующих руководитель Центрального банка Бангладеш и председатель Верховного суда ушли в отставку.

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Руководитель Центрального банка Бангладеш Абдур Руф Талукдер и председатель Верховного суда Обайдул Хасан подали в отставку на фоне политических беспорядков, охвативших страну после отстранения правительства Хасины. Об этом сообщает Bloomberg.

60-летний Талукдер ушел в отставку в пятницу, за два года до завершения срока своих полномочий. Он занимал должность с июля 2022 года, когда страна столкнулась с серьезными экономическими вызовами, такими как девальвация валюты и высокая инфляция. Талукдер часто становился объектом критики за неспособность решить проблемы управления в банковском секторе, повлекшие высокий уровень непогашенных кредитов.

Эти отставки произошли на фоне массовых протестов, которые заставили премьер-министра Хасину бежать из страны. Ранее на этой неделе протестующие прорвались в штаб-квартиру Банка Бангладеш в Дакке, требуя отставки руководства. В субботу протестующие также требовали отставки всех судей Верховного суда.

Лидер студенческих протестов Хаснат Абдулла выдвинул ультиматум Обайдулу Хасану и другим судьям апелляционного отделения уйти в отставку до 13:00 по местному времени. Под давлением протестующих Обайдул Хасан также подал в отставку, что впоследствии было подтверждено временным правительством.

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