Керівник Центробанку Бангладеш та голова Верховного суду подали у відставку на тлі політичних заворушень

Під тиском протестувальників керівник Центрального банку Бангладеш та голова Верховного суду пішли у відставку.

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Керівник Центрального банку Бангладеш Абдур Руф Талукдер та голова Верховного суду Обайдул Хасан подали у відставку на тлі політичних заворушень, що охопили країну після усунення уряду Хасіни. Про це повідомляє Bloomberg.

60-річний Талукдер пішов у відставку в п'ятницю, за два роки до завершення терміну своїх повноважень. Він обіймав посаду з липня 2022 року, коли країна стикнулася з серйозними економічними викликами, такими як девальвація валюти та висока інфляція. Талукдер часто ставав об'єктом критики за нездатність вирішити проблеми управління в банківському секторі, що спричинили високий рівень непогашених кредитів.

Ці відставки відбулися на тлі масових протестів, які змусили прем'єр-міністра Хасіну втекти з країни. Раніше цього тижня протестувальники прорвалися до штаб-квартири Банку Бангладеш у Дакці, вимагаючи відставки керівництва. У суботу протестувальники також вимагали відставки всіх суддів Верховного суду.

Лідер студентських протестів Хаснат Абдулла висунув ультиматум Обайдулу Хасану та іншим суддям апеляційного відділення піти у відставку до 13:00 за місцевим часом. Під тиском протестувальників Обайдул Хасан також подав у відставку, що згодом було підтверджено тимчасовим урядом.

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