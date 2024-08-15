Як правильно подавати скан-копію трудової книжки — роз’яснює ПФУ

Наявність електронної трудової книжки зменшує ризики пошкодження чи втрати документа.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд України роз’яснив, як правильно подавати скан-копію трудової книжки.

Електронна трудова книжка — це цифровий аналог паперової трудової книжки.

Наявність електронної трудової книжки зменшує ризики пошкодження чи втрати документа.

Сервіс на вебпорталі Пенсійного фонду України дозволяє подати скановані копії паперових трудових книжок та інших документів, що підтверджують трудову діяльність працівника, для переведення в електронний вигляд.

Скановані копії паперових трудових книжок можуть подаватися як роботодавцем, так і самим працівником.

Від дати набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» № 1217-IX (10.06.2021) працівники і роботодавці мають 5 років для оцифрування трудових книжок.

Відколи запровадили сервіс «Електронна трудова книжка» на вебпорталі електронних послуг ПФУ (з грудня 2019 року), подали понад 252 тис. сканованих паперових трудових книжок для проведення оцифрування.

Також у ПФУ оприлюднили відеоінструкцію, як самостійно завантажити сканкопію трудової книжки для оцифрування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.