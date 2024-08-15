Как правильно подавать скан-копию трудовой книжки — разъясняет ПФУ

Наличие электронной трудовой книжки уменьшает риск повреждения или потери документа.

Пенсионный фонд Украины разъяснил, как правильно представлять скан-копию трудовой книжки.

Электронная трудовая книжка – это цифровой аналог бумажной трудовой книжки.

Наличие электронной трудовой книжки уменьшает риск повреждения или потери документа.

Сервис на вебпортале Пенсионного фонда Украины позволяет представить сканированные копии бумажных трудовых книжек и других документов, подтверждающих трудовую деятельность работника для перевода в электронный вид.

Сканированные копии бумажных трудовых книг могут подаваться как работодателем, так и самим работником.

От даты вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об учете трудовой деятельности работника в электронной форме» № 1217-IX (10.06.2021) работники и работодатели имеют 5 лет для оцифровки трудовых книжек.

С тех пор, как ввели сервис «Электронная трудовая книжка» на вебпортале электронных услуг ПФУ (с декабря 2019 года), подали более 252 тыс. сканированных бумажных трудовых книжек для проведения оцифровки.

Также в ПФУ обнародовали видеоинструкцию, как самостоятельно загрузить сканкопию трудовой книжки для оцифровки.

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