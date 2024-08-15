Полномочия Общественного совета международных экспертов в конкурсе в ВАКС продлят - Комитет рекомендовал принять законопроект

Полномочия ГРМЕ, участвующей в отборе судей Высшего антикоррупционного суда и, скорее всего, будут задействованы в отборе судей Высшего административного суда, предложено продлить до 1 ноября 2025 года.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 15 августа рекомендовал принять за основу законопроект 11426 о продлении полномочий Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ).

Так, Комитет рассмотрел проект 11426, поданный народным депутатом Денисом Масловым, и альтернативный 11426-1, который подал Ярослав Юрчишин.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект 11426 разработан с целью обеспечения завершения процедуры отбора кандидатов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда в конкурсе, объявленном ВККС 23 ноября 2023 года.

Следовательно, полномочия ГРМЕ, участвующей в отборе судей Высшего антикоррупционного суда и которая, скорее всего, будут задействована в отборе судей Высшего административного суда, предложено продлить до 1 ноября 2025 года. Однако после завершения текущего конкурса к ВАКС полномочия ГРМЕ перейдут к Общественному совету добропорядочности. То есть именно ГРД будет заниматься проверкой кандидатов в Антикоррупционный суд и, возможно, другие созданные специализированные суды во время следующих конкурсов.

Проектом Закона также предусматривается, что ВККС опубликует в газете «Голос Украины» решение о завершении процедуры отбора кандидатов на должность судей ВАКС в конкурсе, объявленном 23 ноября 2023 года, не позднее 1 ноября 2025 года. Учитывая, что положения о деятельности ГРМЕ являются нормами временного действия, но во время принятия Закона «О Высшем антикоррупционном суде» в 2018 году они ошибочно, по мнению авторов законопроекта, были включены в основное тело закона, а не его заключительные и переходные положения, также предлагается исключить из статей 8 и 9 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде», а также из статьи 61 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» положения о ГРМЕ. Указанные изменения вступят в силу со дня опубликования в газете Голос Украины решения ВККС о завершении процедуры отбора кандидатов на занятие должности судей ВАКС, но не позднее 1 ноября 2025 года.

В свою очередь, альтернативным проектом 11426-1 предлагается, что члены ГРМЕ получат доступ к информации с ограниченным доступом, смогут иметь официальных помощников и будут финансироваться из-за границы.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины поддерживает концепцию законопроекта 11426 и предлагает рассмотреть вопрос о продлении текущего срока полномочий ГРМЕ, а также предлагает усовершенствовать порядок доступа членов ГРМЕ к материалам досье кандидатов.

Высший антикоррупционный суд предоставил свои предложения, указав о необходимости продления срока деятельности ГРМЕ, на который она создана.

Минюст указал, что меры по отбору судей с участием Общественного совета международных экспертов предусмотрены в международных обязательствах, взятых на себя государством.

Так, среди реформ, которые должны быть проведены в рамках Компонента I Ukraine Facility, предусмотрена реформа создания до конца 3 квартала 2025 года нового суда для рассмотрения административных дел с участием национальных государственных органов, укомплектованного судьями, избираемых после проверки добродетели и профессионализма с привлечением независимых экспертов.

Задачи по созданию Высшего административного суда Украины (с палатами первой и апелляционной инстанций), который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов, судьями, прошедшими надлежащую проверку на профессиональную компетентность и добродетель, с решающим и определяющим голосом независимых экспертов с международным опытом в составе совета международных экспертов предусмотрено также в Письме о намерениях Правительства Украины и Национального банка Украины от 17.06.2024 и пунктом 69 Меморандума об экономической и финансовой политике (структурный маяк со сроком выполнения – декабрь 2024 года).

Уполномоченный ВР по правам человека сообщает, что законопроект 11426 поддерживается, а Законопроект 11426-1 не поддерживается.

Члены Комитета отметили, что при рассмотрении законопроекта 11426 есть необходимость применения положений ч. 1 статьи 116 Регламента в части изменений, предложенных альтернативным законопроектом 11426-1.

Автор: Наталья Мамченко

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