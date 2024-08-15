Верховный Суд пояснил, что лицо не может быть освобождено от обязательного дополнительного наказания на основании ч. 2 ст. 69 УК, поскольку штраф в 3 тысячи НМДГ определен как одно из основных наказаний в ч. 1 ст. 286 УК

Сторона обвинения в кассационной казне указала на неправильное применение судом норм закона Украины об уголовной ответственности, что повлекло за собой безосновательное освобождение осужденного от назначения обязательного дополнительного наказания.

КУС ВС пояснил, что лицо не может быть освобождено от обязательного дополнительного наказания на основании ч. 2 ст. 69 УК, поскольку штраф в 3 тысячи НМДГ определен как одно из основных наказаний в ч. 1 ст. 286 УК.

В кассационной жалобе сторона обвинения отметила неправильное применение судом закона Украины об уголовной ответственности, которое обусловило безосновательное освобождение осужденного от назначения обязательного дополнительного наказания.

КУС ВС указал, что суд первой инстанции допустил неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности, а апелляционный суд не устранил это нарушение.

Так, ч. 1 ст. 286 УК Украины предусмотрено наказание за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим потерпевшему средней тяжести телесное повреждение, в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до 2 лет, или ареста сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 3 лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Согласно ч. 2 ст. 69 УК Украины по основаниям, предусмотренным в ч. 1 настоящей статьи, суд может не назначать дополнительное наказание, предусмотренное в санкции статьи (санкции части статьи) Особой части настоящего Кодекса как обязательное, за исключением случаев назначения наказания за совершение уголовного правонарушения, за которое предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере более 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Поскольку штраф в размере более 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан определен как одно из основных наказаний в санкции ч. 1 ст. 286 УК Украины, лицо не может быть освобождено от предусмотренного им обязательного дополнительного наказания на основании положений ч. 2 ст. 69 указанного Кодекса.

Такой вывод сделал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, отменив определение апелляционного суда.

Ознакомиться с постановлением КУС ВС от 31 июля 2024 года по делу № 185/11807/23 (производство № 51-1754км24) можно по cсылке.