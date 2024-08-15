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В Одесской области разоблачили военного на продаже автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи

23:33, 15 августа 2024
Военнослужащий и его знакомый завезли два бронированных автомобиля в качестве гуманитарной помощи и планировали продать их за 18 тысяч долларов.
В Одесской области разоблачили военного на продаже автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи
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В Одесской области правоохранители разоблачили военного и его подельника на продаже автомобилей, завезли в Украину из-за границы как гуманитарную помощь. Об этом сообщили в полиции области.

Установлено, что группа наладила бизнес на продаже гуманитарных транспортных средств. Военнослужащий и его знакомый завезли два бронированных автомобиля по упрощенной процедуре – как гуманитарную помощь для благотворительной организации из Черкасской области. И планировали продать их за 18 тысяч долларов.

Несмотря на запрет на продажу гуманитарной помощи, с целью собственного заработка дельцы подыскали покупателя. Мужчина хотел приобрести бронированные микроавтобусы для собственных нужд, в том числе и для последующей бесплатной передачи ВСУ.

Злоумышленников задержали полицейские во время продажи двух бронированных автомобилей Volkswagen TRANSPORTER и проведения финансовых расчетов.

За продажу гуманитарной помощи задержанным доложено о подозрении. За это им грозит лишением свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Полицейские проверяют причастность к сделке руководителя благотворительной организации, для «использования» которой ввозились из-за границы сбытые транспортные средства. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

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