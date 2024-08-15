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В Одеській області викрили військового на продажі автомобілів, завезеними як гуманітарна допомога

23:33, 15 серпня 2024
Військовослужбовець та його знайомий завезли два броньованих авто як гуманітарну допомогу та планували продати їх за 18 тисячдоларів.
В Одеській області викрили військового на продажі автомобілів, завезеними як гуманітарна допомога
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В Одеській області правоохоронці викрили військового та його спільника на продажі автомобілів, завезли в Україну з-за кордону як гуманітарну допомогу. Про це повідомили у поліції області.

Встановлено, що група осіб налагодила бізнес на продажі гуманітарних транспортних засобів. Військовослужбовець та його знайомий завезли два броньованих авто за спрощеною процедурою – як гуманітарну допомогу для благодійної організації з Черкащини. І планували продати їх за 18 000 доларів.

Попри заборону на продаж гуманітарної допомоги, з метою власного заробітку ділки підшукали покупця. Чоловік хотів придбати броньовані мікроавтобуси для власних потреб, у тому числі і для подальшої безоплатної передачі ЗСУ.

Зловмисників затримали поліцейські під час продажу двох броньованих автівок «Volkswagen TRANSPORTER» та проведення фінансових розрахунків.

За продаж гуманітарної допомоги затриманим повідомлено про підозру. За це їм загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Поліцейські перевіряють причетність до оборудки керівника благодійної організації, для «використання» якої ввозилися з-за кордону збуті транспортні засоби. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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