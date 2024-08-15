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У Києві школам рекомендують організувати новий навчальний рік у очному форматі

17:17, 15 серпня 2024
У КМДА впевнені, що це сприятиме соціалізації учнів та подоланню освітніх втрат і розривів.
У Києві школам рекомендують організувати новий навчальний рік у очному форматі
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Київським школам рекомендують організувати освітній процес 2024-2025 років максимально в очному форматі. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«За останні два роки місткість укриттів у закладах загальної освіти столиці збільшилася на 67 тисяч місць. З огляду на безпекову ситуацію та додаткове облаштування укриттів, столичним школам рекомендують організувати освітній процес максимально в очному форматі. Це сприятиме соціалізації учнів та подоланню освітніх втрат і розривів», – зазначив він.

Мондриївський нагадав, що цьогоріч перший дзвоник для школярів прозвучить 2 вересня.

Столична влада пропонує закладам освіти провести перший семестр із 2 вересня до 21 грудня 2024 року, а другий – із 13 січня до 30 травня 2025 року.

Осінні канікули триватимуть із 28 жовтня до 2 листопада 2024 року. Зимові заплановані з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року. А весняні канікули пройдуть із 24 до 29 березня 2025 року.

Крім того, для учнів перших класів пройдуть додаткові тижневі канікули – із 17 до 22 лютого 2025 року.

Заступник голови КМДА нагадав, для того, щоб подолати можливі освітні втрати і розриви, новий навчальний рік передбачає не лише проведення уроків, а й організацію компенсаторних занять, індивідуальних і групових консультацій, навчальних екскурсій, проєктної діяльності тощо.

Зважаючи на безпекову ситуацію в столиці та інші чинники, що можуть впливати на організацію освітнього процесу, можливе коригування структури нового навчального року.

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