В Киеве школам рекомендуют организовать новый учебный год в очном формате

В КГГА уверены, что это будет способствовать социализации учащихся и преодолению образовательных потерь и разрывов.

Киевским школам рекомендуют организовать образовательный процесс 2024-2025 годов максимально в очном формате. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

«За последние два года емкость укрытий в заведениях общего образования столицы увеличилась на 67 тысяч мест. Учитывая ситуацию с безопасностью и дополнительное обустройство укрытий, столичным школам рекомендуют организовать образовательный процесс максимально в очном формате. Это будет способствовать социализации учащихся и преодолению образовательных потерь и разрывов», – сказал он.

Мондриевский напомнил, что первый звонок для школьников прозвучит 2 сентября.

Столичные власти предлагают учебным заведениям провести первый семестр со 2 сентября по 21 декабря 2024 года, а второй – с 13 января по 30 мая 2025 года.

Осенние каникулы продлятся с 28 октября по 2 ноября 2024 года. Зимние запланированы с 23 декабря 2024 года по 11 января 2025 года. Весенние каникулы пройдут с 24 по 29 марта 2025 года.

Кроме того, для учащихся первых классов пройдут дополнительные недельные каникулы – с 17 по 22 февраля 2025 года.

Заместитель председателя КГГА напомнил, чтобы преодолеть возможные образовательные потери и разрывы, новый учебный год предусматривает не только проведение уроков, но и организацию компенсаторных занятий, индивидуальных и групповых консультаций, учебных экскурсий, проектной деятельности и т.д.

Учитывая ситуацию в столице и другие факторы, которые могут влиять на организацию образовательного процесса, возможна корректировка структуры нового учебного года.

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