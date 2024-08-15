Практика судов
  1. В Украине

В Киевской области разоблачили злоумышленника, который поставил для ВСУ тысячу бракованных FPV-дронов

23:12, 15 августа 2024
Фигурант искусственно занизил стоимость производства дронов, а полученную «разницу» присвоил».
В Киевской области разоблачили злоумышленника, который поставил для ВСУ тысячу бракованных FPV-дронов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители заблокировали схему хищения государственного бюджета на закупки беспилотников для сил обороны. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, сделку организовал директор частной компании из Киевской области, специализирующейся на производстве беспилотных систем.

Так, в начале этого года предприниматель выиграл тендер на приобретение 1 тысячи FPV-дронов для нужд ВСУ, проводимой Нетешинским горсоветом.

Общая стоимость заключенных контрактов составила 16,4 млн. грн., из которых, по данным следствия, владелец компании-производителя украл почти треть.

Для реализации схемы подрядчики установили на беспилотники навигационное оборудование низкого качества. Речь идет о видеокамерах и видеопередатчиках, которые не отвечали заявленным требованиям к техническим характеристикам БпЛА.

Тем самым фигурант искусственно занизил стоимость производства дронов, а полученную разницу присвоил», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, накрутка на каждом беспилотнике составляла от 4 до 7,5 тыс. грн, в зависимости от его вида.

После проведения аудита и специальной экспертизы соответствие техническим требованиям товара правоохранители получили дополнительные подтверждения преступной деятельности предпринимателя.

На основании доказательной базы ему объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере).

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент внес в Раду проект изменений в Уголовный кодекс и УПК в связи с ратификацией Римского статута

Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда.

Украина ратифицирует Римский статут Международного уголовного суда

В Офисе Президента сообщили, что Украина ратифицирует Римский статут.

Судья пожаловалась на давление со стороны СБУ и НАПК в деле Романа Червинского

За судьей Кропивницкого апелляционного суда следят сотрудники СБУ, а неизвестные пытались сжечь судье дом.

Владимир Зеленский внес законопроект о выплатах военнослужащим, выполняющим задания на территории рф

Президент внес законопроект, согласно которому воины, участвующие в Курской операции, и которые будут участвовать во всех остальных на территории рф, будут получать все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой.

Верховная Рада примет законы о лишении наград предателей и об обращении с огнестрельным оружием - Сергей Ионушас

Комитет правоохранительной деятельности после обращения Президента рекомендовал принять законопроекты о лишении наград предателей и об обращении с огнестрельным оружием.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео