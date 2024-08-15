В Киевской области разоблачили злоумышленника, который поставил для ВСУ тысячу бракованных FPV-дронов

Фигурант искусственно занизил стоимость производства дронов, а полученную «разницу» присвоил».

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Правоохранители заблокировали схему хищения государственного бюджета на закупки беспилотников для сил обороны. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, сделку организовал директор частной компании из Киевской области, специализирующейся на производстве беспилотных систем.

Так, в начале этого года предприниматель выиграл тендер на приобретение 1 тысячи FPV-дронов для нужд ВСУ, проводимой Нетешинским горсоветом.

Общая стоимость заключенных контрактов составила 16,4 млн. грн., из которых, по данным следствия, владелец компании-производителя украл почти треть.

Для реализации схемы подрядчики установили на беспилотники навигационное оборудование низкого качества. Речь идет о видеокамерах и видеопередатчиках, которые не отвечали заявленным требованиям к техническим характеристикам БпЛА.

Тем самым фигурант искусственно занизил стоимость производства дронов, а полученную разницу присвоил», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, накрутка на каждом беспилотнике составляла от 4 до 7,5 тыс. грн, в зависимости от его вида.

После проведения аудита и специальной экспертизы соответствие техническим требованиям товара правоохранители получили дополнительные подтверждения преступной деятельности предпринимателя.

На основании доказательной базы ему объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере).

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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