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На Київщині викрили зловмисника, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів

23:12, 15 серпня 2024
Фігурант штучно занизив вартість виробництва дронів, а отриману «різницю» привласнив».
На Київщині викрили зловмисника, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів
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Правоохоронці заблокували схему розкрадання державного бюджету на закупівлі безпілотників для Сил оборони. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, оборудку організував директор приватної компанії із Київської області, яка спеціалізується на виробництві безпілотних систем.

Так, на початку цього року підприємець виграв тендер на придбання 1 тисячі FPV-дронів для потреб ЗСУ, що проводила Нетішинська міськрада.

Загальна вартість укладених контрактів становила 16,4 млн грн, з яких, за даними слідства, власник компанії-виробника вкрав майже третину.

«Для реалізації схеми підрядники встановили на безпілотники навігаційне обладнання низької якості. Мова йде про відеокамери та відеопередавачі, які не відповідали заявленим вимогам до технічних характеристик БпЛА.

Тим самим фігурант штучно занизив вартість виробництва дронів, а отриману «різницю» привласнив», — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, «накрутка» на кожному безпілотнику становила від 4 до 7,5 тис. грн, залежно від його виду.

Після проведення аудиту та спеціальної експертизи на відповідність технічним вимогам товару правоохоронці отримали додаткові підтвердження злочинної діяльності підприємця.

На підставі доказової бази йому оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великому розмірі).

Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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