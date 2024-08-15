Повноваження Громадської ради міжнародних експертів у конкурсі до ВАКС продовжать - Комітет рекомендував прийняти законопроект

Повноваження ГРМЕ, яка бере участь у відборі суддів Вищого антикорупційного суду та, скоріш за все, буде задіяна у відборі суддів Вищого адміністративного суду, запропоновано продовжити до 1 листопада 2025 року.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики 15 серпня рекомендував прийняти за основу законопроект 11426 стосовно продовження повноважень Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ)

Так, Комітет розглянув проект 11426, поданий народним депутатом Денисом Масловим, та альтернативний 11426-1, який подав Ярослав Юрчишин.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект 11426 розроблено з метою забезпечення завершення процедури відбору кандидатів на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду в конкурсі, оголошеному ВККС 23 листопада 2023 року.

Отже, повноваження ГРМЕ, яка бере участь у відборі суддів Вищого антикорупційного суду та, скоріш за все, буде задіяна у відборі суддів Вищого адміністративного суду, запропоновано продовжити до 1 листопада 2025 року. Однак після завершення поточного конкурсу до ВАКС повноваження ГРМЕ перейдуть до Громадської ради доброчесності. Тобто, саме ГРД буде займатися перевіркою кандидатів до Антикорупційного суду і, можливо, інших створених спеціалізованих судів під час наступних конкурсів.

Проектом Закону також передбачається, що ВККС опублікує у газеті «Голос України» рішення про завершення процедури відбору кандидатів на зайняття посади суддів ВАКС в конкурсі, оголошеному 23 листопада 2023 року, не пізніше 1 листопада 2025 року. Враховуючи, що положення щодо діяльності ГРМЕ є нормами тимчасової дії, але під час прийняття Закону «Про Вищий антикорупційний суд» у 2018 році їх помилково, на думку авторів законопроекту, було включено до основного тіла закону, а не його прикінцевих та перехідних положень, також пропонується виключити зі статей 8 та 9 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», а також зі статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» положення щодо ГРМЕ. Зазначені зміни набудуть чинності з дня опублікування у газеті «Голос України» рішення ВККС про завершення процедури відбору кандидатів на зайняття посади суддів ВАКС, але не пізніше 1 листопада 2025 року.

В свою чергу, альтернативним проектом 11426-1 пропонується, що члени ГРМЕ отримають доступ до інформації з обмеженим доступом, зможуть мати офіційних помічників та будуть фінансуватися з-за кордону.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України загалом підтримує концепцію законопроекту 11426 і пропонує розглянути питання про продовження поточного терміну повноважень ГРМЕ, а також пропонує вдосконалити порядок доступу членів ГРМЕ до матеріалів досьє кандидатів.

Вищий антикорупційний суд надав свої пропозиції, вказавши про необхідність продовження строку діяльності ГРМЕ, на який вона утворена.

Мінюст вказав,що заходи щодо відбору суддів за участі Громадської ради міжнародних експертів передбачені у міжнародних зобов’язаннях, взятих на себе державою.

Так, серед реформ, які мають бути проведені в рамках Компоненту І Ukraine Facility, передбачено реформу щодо створення до кінця 3 кварталу 2025 року нового суду для розгляду адміністративних справ за участю національних державних органів, укомплектованого суддями, яких обирають після перевірки доброчесності та професіоналізму із залученням незалежних експертів.

Завдання щодо створення Вищого адміністративного суду України (з палатами першої та апеляційної інстанцій), який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів, суддями, які пройшли належну перевірку на професійну компетентність та доброчесність, з вирішальним і визначальним голосом незалежних експертів з міжнародним досвідом у складі Громадської ради міжнародних експертів, передбачено також у Листі про наміри Уряду України та Національного банку України від 17.06.2024 та пунктом 69 Меморандуму про економічну та фінансову політику (структурний маяк зі строком виконання – грудень 2024 року).

Уповноважений ВР з прав людини повідомляє, що законопроект 11426 підтримується, а Законопроект 11426-1 – не підтримується.

Члени Комітету зазначили, що під час розгляду законопроекту 11426 є необхідність застосування положень ч. 1 статті 116 Регламенту в частині змін, які запропоновані альтернативним законопроектом 11426-1.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.