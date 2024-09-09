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Жителю Миколаєва, який заклав у ломбард телефон свого товариша, призначили громадські роботи

07:18, 9 вересня 2024
36-річний чоловік попросив у знайомого телефона на кілька годин, а потім відніс його у ломбард.
Жителю Миколаєва, який заклав у ломбард телефон свого товариша, призначили громадські роботи
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У Центральному районному суді Миколаєва постановлено вирок 36-річному жителю Миколаєва, який заклав у ломбард телефон свого товариша. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Судом встановлено, що у травні поточного року, фігурант, перебуваючи за місцем мешкання свого знайомого, зловживаючи його довірою, попросив в нього на декілька годин мобільний телефон, не маючи намір його повертати.

В подальшому він заклав телефон у ломбард, спричинивши потерпілому майнові збитки на суму близько 4 тисяч гривень. Чоловік визнавав свою вину.

Дослідивши обвинувальний акт та матеріали досудового слідства, суд дійшов висновку про доведеність вини чоловіка у вчиненні кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), визнав його винним та призначив йому покарання у виді 200 годин громадських робіт.

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