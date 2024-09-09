У Києві покарали водія мотоцикла, який рухався пішохідною доріжкою — відео

У столиці притягнули до відповідальності чергового порушника ПДР.

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У Києві покарали водія мотоцикла Geon, який рухався пішохідною доріжкою в одному з парків Шевченківського району.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили керманича та винесли на порушника постанову за ч. 1 ст. 122 (Рух тротуаром) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 11.13 ПДР, рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках забороняється.

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