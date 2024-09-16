Внаслідок падіння уламків шахедів на Київщині поранена жінка, пошкоджені будинки — фото

Ворог масовано атакував Київську область шахедами.

Фото: поліція

В ніч на 16 вересня рф атакувала Київську область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі шахеди знищено, але є пошкодження внаслідок падіння уламків. Про це розповів голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Але є поранена від уламків жінка, яку госпоталізували.

Також станом на 8:30 в області зафіксовано пошкодження 5 автомобілів та 5 приватних будинків. В них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи.

В чотирьох районах виникли загоряння трав’яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано.

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