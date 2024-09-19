У Києві вантажівка з відкритим причепом протаранила міст — оприлюднили відео інциденту

Від удару об міст у вантажівки відірвало причеп.

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Як відомо, 19 вересня у Києві вантажівка з відкритим причепом на повному ходу зачепила міст.

Згодом у мережі оприлюднили відео моменту інциденту з вантажівкою на вулиці Богатирській.

Як видно з відеозапису, автомобіль вже їхав з відкинутим причепом.

У зв'язку з ДТП на вулиці Богатирській, рух транспорту ускладнений в напрямку виїзду з міста Києва.

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