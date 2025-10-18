Практика судів
Зеленський заявив, що перш ніж діж до питання територій, спочатку потрібно припинити вогонь

08:11, 18 жовтня 2025
Перш ніж говорити про території, потрібно домогтися припинення вогню, заявив Володимир Зеленський.
Зеленський заявив, що перш ніж діж до питання територій, спочатку потрібно припинити вогонь
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовим і найскладнішим питанням під час можливого мирного переговорного процесу з Росією стане питання територій, однак першочерговим завданням є досягнення припинення вогню.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу за підсумком переговорів у Білому домі з Президентом США Дональдом Трампом.

«Наша позиція полягає в тому, що спочатку потрібно отримати припинення вогню, щоб ми могли сісти за стіл переговорів, поговорити, зрозуміти наші позиції. Я думаю, що це дуже важливий перший крок», — зазначив Зеленський.

Президент також додав, що Трамп розуміє складність процесу.

«Я думаю, що президент США це розуміє,  бо найскладніше питання в будь-яких перемовинах за будь-якого формату все одно стосуватиметься територі», — наголосив Зеленський.

Раніше Трамп заявив, що закликав обидві сторони «зупинитися на лінії бойових дій» та оголосити про перемогу, щоб покласти край війні.

Зауважимо, що прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським планує обговорити можливість переговорів Києва і Москви на рівні лідерів.

Коли журналісти запитали у Лівітт, чи згадав Путін у розмові з Трампом, що потрібно, аби він нарешті погодився на зустріч із Зеленським, вона відповіла: «Я не хочу вдаватися в це, але, як я вже сказав, президент і президент Путін обговорили зустріч у Будапешті, і президент Трамп поговорить про цю можливість із Президентом Зеленським, коли той буде тут, у Білому домі».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті. Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що підготовка зустрічі вже триває.

Крім того, американський президент заявив, що його зустріч із Путіним в Угорщині може відбутися вже найближчим часом — приблизно протягом двох тижнів.

