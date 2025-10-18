Зеленский заявил, что прежде чем переходить к вопросу территорий, сначала нужно прекратить огонь

Прежде чем говорить о территориях, нужно добиться прекращения огня, заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевым и самым сложным вопросом во время возможного мирного переговорного процесса с Россией станет вопрос территорий, однако первоочередной задачей является достижение прекращения огня.

Об этом глава государства сообщил во время брифинга по итогам переговоров в Белом доме с Президентом США Дональдом Трампом.

«Наша позиция заключается в том, что сначала нужно добиться прекращения огня, чтобы мы могли сесть за стол переговоров, поговорить, понять наши позиции. Я думаю, что это очень важный первый шаг», — отметил Зеленский.

Президент также добавил, что Трамп понимает сложность процесса.

«Я думаю, что президент США это понимает, потому что самый сложный вопрос в любых переговорах, в каком бы формате они ни проходили, все равно будет касаться территорий», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Трамп заявил, что призвал обе стороны «остановиться на линии боевых действий» и объявить о победе, чтобы положить конец войне.

Отметим, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Президент США Дональд Трамп во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским планирует обсудить возможность переговоров Киева и Москвы на уровне лидеров.

Когда журналисты спросили у Ливитт, упомянул ли Путин в разговоре с Трампом, что нужно, чтобы он наконец согласился на встречу с Зеленским, она ответила: «Я не хочу вдаваться в подробности, но, как я уже сказала, президент и президент Путин обсудили встречу в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этой возможности с Президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп встретится с Путиным в Будапеште. Премьер Венгрии Орбан заявил, что подготовка встречи уже идет.

Кроме того, американский президент заявил, что его встреча с Путиным в Венгрии может состояться уже в ближайшее время — примерно в течение двух недель.

