Е-Направлення та медвисновки створюються лікуючим лікарем без додаткових скерувань — МОЗ

Міністерство охорони здоров’я нагадало, що усі лікарі, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я, мають доступ до її функціоналу та зобов’язані використовувати його у своїй практиці.
«Це означає, що ключові медичні документи створюються безпосередньо вашим лікуючим лікарем, без необхідності додаткових звернень чи скерувань», - заявили у відомстві.
У МОЗ підкреслили, що скеровувати пацієнта до сімейного лікаря лише для того, щоб оформити медвисновок про тимчасову непрацездатність (для е-Лікарняного) чи е-Направлення є порушенням нормативно-правових вимог.
Такі документи формує саме лікар, який вас лікує, незалежно від виду медичної допомоги.
Які дані зберігаються в ЕСОЗ?
Згідно з чинним законодавством медзакладами (як державними, комунальними, так і приватними) обов’язково ведуться всі основні документи, що супроводжують процес лікування та надання послуг. Серед них:
Медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН)
Медичний висновок про тимчасову непрацездатність (для е-Лікарняного) формує саме ваш лікуючий лікар після огляду та підтвердження факту тимчасової втрати працездатності. Перенаправлення до сімейного лікаря лише для оформлення такого документа є зайвою бюрократією та не відповідає вимогам законодавства.
Електронні направлення
Е-Направлення створює лікар, який надає вам допомогу і ухвалив рішення про направлення. Також передбачено обов’язкове внесення лікарем-ініціатором даних до ЕСОЗ.
Для отримання послуги за е-Направленням:
При цьому важливо, що для надання послуг за е-Направленням вимагати паперову копію документа не дозволяється.
