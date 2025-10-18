Практика судів
Е-Направлення та медвисновки створюються лікуючим лікарем без додаткових скерувань — МОЗ

08:30, 18 жовтня 2025
У МОЗ заявили, що для надання послуг за е-Направленням вимагати паперову копію документа не дозволяється.
Е-Направлення та медвисновки створюються лікуючим лікарем без додаткових скерувань — МОЗ
Фото: МОЗ
Міністерство охорони здоров’я нагадало, що усі лікарі, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я, мають доступ до її функціоналу та зобов’язані використовувати його у своїй практиці.

«Це означає, що ключові медичні документи створюються безпосередньо вашим лікуючим лікарем, без необхідності додаткових звернень чи скерувань», - заявили у відомстві.

У МОЗ підкреслили, що скеровувати пацієнта до сімейного лікаря лише для того, щоб оформити медвисновок про тимчасову непрацездатність (для е-Лікарняного) чи е-Направлення є порушенням нормативно-правових вимог.

Такі документи формує саме лікар, який вас лікує, незалежно від виду медичної допомоги.

Які дані зберігаються в ЕСОЗ?

Згідно з чинним законодавством медзакладами (як державними, комунальними, так і приватними) обов’язково ведуться всі основні документи, що супроводжують процес лікування та надання послуг. Серед них:

  • медвисновки про народження та про тимчасову непрацездатність (для е-Лікарняних);
  • е-Рецепти на ліки та медвироби, зокрема ті, що відшкодовуються державою;
  • медзаписи про ваші візити, на основі яких формуються висновки та рецепти;
  • направлення на обстеження, лікування чи консультації (у т. ч. для розширеного неонатального скринінгу);
  • результати реабілітаційних обстежень, призначені втручання та зміни до індивідуального реабілітаційного плану.

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН)

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність (для е-Лікарняного) формує саме ваш лікуючий лікар після огляду та підтвердження факту тимчасової втрати працездатності. Перенаправлення до сімейного лікаря лише для оформлення такого документа є зайвою бюрократією та не відповідає вимогам законодавства.

Електронні направлення

Е-Направлення створює лікар, який надає вам допомогу і ухвалив рішення про направлення. Також передбачено обов’язкове внесення лікарем-ініціатором даних до ЕСОЗ.

Для отримання послуги за е-Направленням:

  • потрібно повідомити номер направлення працівнику медзакладу, який відповідає за реєстрацію звернень пацієнтів;
  • той перевірить статус направлення в ЕСОЗ і повідомить про можливість отримати послугу за Програмою медгарантій;
  • після цього узгодить із вами вибір лікаря, дату та час, коли можна отримати послуги.

При цьому важливо, що для надання послуг за е-Направленням вимагати паперову копію документа не дозволяється.

