Е-Направления и медзаключения создаются лечащим врачом без дополнительных направлений — Минздрав

Министерство здравоохранения напомнило, что все врачи, зарегистрированные в электронной системе здравоохранения, имеют доступ к ее функционалу и обязаны использовать его в своей практике.
«Это означает, что ключевые медицинские документы создаются непосредственно вашим лечащим врачом, без необходимости дополнительных обращений или направлений», — заявили в ведомстве.
В Минздраве подчеркнули, что направлять пациента к семейному врачу только для оформления медзаключения о временной нетрудоспособности (для е-Больничного) или е-Направления является нарушением нормативно-правовых требований.
Такие документы формирует именно врач, который вас лечит, независимо от вида медицинской помощи.
Какие данные хранятся в ЭСОЗ?
Согласно действующему законодательству, медицинскими учреждениями (государственными, коммунальными и частными) обязательно ведутся все основные документы, сопровождающие процесс лечения и предоставления услуг. Среди них:
Медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МЗВН)
Медицинское заключение о временной нетрудоспособности (для е-Больничного) формирует именно ваш лечащий врач после осмотра и подтверждения факта временной утраты трудоспособности. Перенаправление к семейному врачу только для оформления такого документа является лишней бюрократией и не соответствует требованиям законодательства.
Электронные направления
Е-Направление создает врач, который оказывает вам помощь и принял решение о направлении. Также предусмотрено обязательное внесение врачом-инициатором данных в ЭСОЗ.
Для получения услуги по е-Направлению:
При этом важно, что для предоставления услуг по е-Направлению требовать бумажную копию документа не допускается.
