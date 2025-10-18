Е-Направления и медзаключения создаются лечащим врачом без дополнительных направлений — Минздрав

В Минздраве заявили, что для предоставления услуг по е-Направлению требовать бумажную копию документа не допускается.

Фото: Минздрав

Министерство здравоохранения напомнило, что все врачи, зарегистрированные в электронной системе здравоохранения, имеют доступ к ее функционалу и обязаны использовать его в своей практике.

«Это означает, что ключевые медицинские документы создаются непосредственно вашим лечащим врачом, без необходимости дополнительных обращений или направлений», — заявили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что направлять пациента к семейному врачу только для оформления медзаключения о временной нетрудоспособности (для е-Больничного) или е-Направления является нарушением нормативно-правовых требований.

Такие документы формирует именно врач, который вас лечит, независимо от вида медицинской помощи.

Какие данные хранятся в ЭСОЗ?

Согласно действующему законодательству, медицинскими учреждениями (государственными, коммунальными и частными) обязательно ведутся все основные документы, сопровождающие процесс лечения и предоставления услуг. Среди них:

медицинские заключения о рождении и о временной нетрудоспособности (для е-Больничных);

е-Рецепты на лекарства и медизделия, в том числе те, которые возмещаются государством;

медзаписи о ваших визитах, на основе которых формируются заключения и рецепты;

направления на обследование, лечение или консультации (в т. ч. для расширенного неонатального скрининга);

результаты реабилитационных обследований, назначенные вмешательства и изменения в индивидуальный реабилитационный план.

Медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МЗВН)

Медицинское заключение о временной нетрудоспособности (для е-Больничного) формирует именно ваш лечащий врач после осмотра и подтверждения факта временной утраты трудоспособности. Перенаправление к семейному врачу только для оформления такого документа является лишней бюрократией и не соответствует требованиям законодательства.

Электронные направления

Е-Направление создает врач, который оказывает вам помощь и принял решение о направлении. Также предусмотрено обязательное внесение врачом-инициатором данных в ЭСОЗ.

Для получения услуги по е-Направлению:

необходимо сообщить номер направления сотруднику медучреждения, ответственному за регистрацию обращений пациентов;

он проверит статус направления в ЭСОЗ и сообщит о возможности получить услугу по Программе медгарантий;

после этого согласует с вами выбор врача, дату и время, когда можно получить услуги.

При этом важно, что для предоставления услуг по е-Направлению требовать бумажную копию документа не допускается.

