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У Києві сталася ДТП за участі автівки та маршрутки, фото

07:41, 24 вересня 2024
У Дніпровському районі сталася ДТП за участю автівки Opel та маршрутки.
У Києві сталася ДТП за участі автівки та маршрутки, фото
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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У Дніпровському районі столиці 23 вересня сталася ДТП за участю автівки Opel та маршрутного транспортного засобу. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Попередньо, пишуть у поліції, правоохоронці з’ясували, що водій автомобіля Opel не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з маршруткою.

«Спілкуючись з порушником, ми виявили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Крім того, інспектори з'ясували, що керманич вже двічі протягом року притягався до відповідальності за нетверезу їзду та позбавлений права керування», - пишуть у патрульній поліції.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього протоколи:

  • за ч. 3 ст. 130 (Вдруге протягом року керування транспортним засобом в стані сп'яніння);
  • за ч. 5 ст. 126 (Повторне керування транспортним засобом особою, яка не має або позбавлена такого права) КУпАП.

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