В Австрії літак не зміг злетіти через бджолу — що сталося

Бджола потрапила в датчик швидкості літака в Австрії та зірвала виліт.

В Австрії виліт пасажирського літака авіакомпанії Austrian Airlines скасували через бджолу, яка спричинила збій у роботі бортових систем.

Інцидент стався на злітно-посадковій смузі аеропорту Інсбрука. Літак мав виконати рейс до Відня. На борту перебували 107 людей, із них 102 — пасажири. Під час розгону до швидкості близько 150 км/год екіпаж зафіксував розбіжності у показниках датчиків. Пілоти зупинили літак та повернули його до термінала.

Після висадки пасажирів розпочали перевірку. З’ясувалося, що причиною збою стала бджола, яка потрапила до трубки Піто — пристрою в носовій частині літака, що вимірює швидкість повітряного потоку і передає дані на прилади.

Трубка Піто є критично важливим елементом системи безпеки, адже саме від її показників залежить коректне відображення швидкості польоту, повідомляє Aero Inside. Потрапляння комахи призвело до спотворення даних, що змусило екіпаж перервати зліт.

