В Австрии самолет не смог взлететь из-за пчелы — что произошло

14:11, 18 апреля 2026
Пчела попала в датчик скорости самолета в Австрии и сорвала вылет.
В Австрии самолет не смог взлететь из-за пчелы — что произошло
В Австрии вылет пассажирского самолета авиакомпании Austrian Airlines отменили из-за пчелы, которая вызвала сбой в работе бортовых систем.

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе аэропорта Инсбрука. Самолет должен был выполнить рейс в Вену. На борту находились 107 человек, из них 102 — пассажиры. Во время разгона до скорости около 150 км/ч экипаж зафиксировал расхождения в показаниях датчиков. Пилоты остановили самолет и вернули его к терминалу.

После высадки пассажиров началась проверка. Выяснилось, что причиной сбоя стала пчела, которая попала в трубку Пито — устройство в носовой части самолета, измеряющее скорость воздушного потока и передающее данные на приборы.

Трубка Пито является критически важным элементом системы безопасности, поскольку именно от ее показаний зависит корректное отображение скорости полета, сообщает Aero Inside. Попадание насекомого привело к искажению данных, что заставило экипаж прервать взлет.

