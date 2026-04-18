В Австрии самолет не смог взлететь из-за пчелы — что произошло

14:11, 18 апреля 2026
Пчела попала в датчик скорости самолета в Австрии и сорвала вылет.
В Австрии вылет пассажирского самолета авиакомпании Austrian Airlines отменили из-за пчелы, которая вызвала сбой в работе бортовых систем.
Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе аэропорта Инсбрука. Самолет должен был выполнить рейс в Вену. На борту находились 107 человек, из них 102 — пассажиры. Во время разгона до скорости около 150 км/ч экипаж зафиксировал расхождения в показаниях датчиков. Пилоты остановили самолет и вернули его к терминалу.
После высадки пассажиров началась проверка. Выяснилось, что причиной сбоя стала пчела, которая попала в трубку Пито — устройство в носовой части самолета, измеряющее скорость воздушного потока и передающее данные на приборы.
Трубка Пито является критически важным элементом системы безопасности, поскольку именно от ее показаний зависит корректное отображение скорости полета, сообщает Aero Inside. Попадание насекомого привело к искажению данных, что заставило экипаж прервать взлет.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.