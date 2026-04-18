Суд зобов’язав доплатити військовослужбовцю компенсацію за 41 день відпустки з урахуванням додаткової винагороди

Хмельницький окружний адміністративний суд розглянув справу за позовом військовослужбовця до військової частини щодо врахування додаткової винагороди при розрахунку компенсації за невикористані дні відпустки та став на бік позивача.

Хмельницький окружний адміністративний суд розглянув у порядку спрощеного позовного провадження адміністративну справу № 560/18318/25 щодо визнання протиправною бездіяльності військової частини та зобов’язання здійснити перерахунок грошової компенсації за невикористані дні відпустки з урахуванням додаткової винагороди.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з вимогами визнати протиправною бездіяльність військової частини щодо невключення до складу грошового забезпечення позивача, з якого обчислювалась грошова компенсація за невикористані дні оплачуваних відпусток за 2022–2023 роки, сум додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №168, а також зобов’язати відповідача здійснити відповідний перерахунок і виплату.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що при звільненні з військової служби відповідач не врахував додаткову винагороду, яка виплачувалась щомісячно у складі грошового забезпечення, що призвело до заниження розміру грошової компенсації за невикористані дні відпустки.

Судом встановлено, що позивач проходив військову службу у відповідній військовій частині та був виключений зі списків особового складу та всіх видів забезпечення з 09.12.2023. При звільненні йому виплачено грошову компенсацію за невикористані дні щорічної основної відпустки за 2022 рік тривалістю 13 календарних днів та за 2023 рік — 28 календарних днів.

З матеріалів справи встановлено, що у період з березня 2022 року по грудень 2023 року позивачу виплачувалась додаткова винагорода, передбачена постановою Кабінету Міністрів України №168. Водночас при обчисленні грошової компенсації зазначені виплати до складу грошового забезпечення включені не були, що і стало підставою для звернення до суду.

Відповідач заперечував проти позову, посилаючись на те, що додаткова винагорода не має постійного характеру, є одноразовою виплатою і не підлягає врахуванню при обчисленні компенсації.

Оцінка суду та правові висновки

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд виходив із положень Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанови Кабінету Міністрів України №704 та Порядку виплати грошового забезпечення, затвердженого наказом Міністерства оборони України №260, які визначають склад грошового забезпечення та розмежовують щомісячні і одноразові додаткові види виплат

Суд встановив, що відповідно до законодавства до складу грошового забезпечення входять, зокрема, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, а також інші виплати, передбачені нормативними актами Кабінету Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України №168 на період дії воєнного стану запроваджено щомісячну додаткову винагороду військовослужбовцям.

Суд дійшов висновку, що така винагорода за своєю правовою природою є додатковим видом грошового забезпечення, який підлягає врахуванню при обчисленні відповідних виплат, якщо вона фактично виплачувалась військовослужбовцю.

При цьому суд врахував правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 23.09.2024 у справі №240/32125/23, відповідно до якої при обчисленні грошової компенсації за невикористані дні відпустки підлягають врахуванню щомісячні додаткові види грошового забезпечення, оскільки чинне правове регулювання, зокрема Порядок №260, не містить заборони на включення таких виплат до розрахунку грошової компенсації

З огляду на те, що позивачу у період проходження служби фактично виплачувалась додаткова винагорода, передбачена постановою №168, суд дійшов висновку, що вона повинна включатися до складу грошового забезпечення, з якого обчислюється розмір компенсації за невикористані дні відпустки.

Суд встановив, що відповідач не врахував зазначені виплати при обчисленні компенсації, чим допустив протиправну бездіяльність.

За таких обставин суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та необхідність їх задоволення, визнав протиправною бездіяльність військової частини та зобов’язав її здійснити перерахунок і виплату грошової компенсації за 41 невикористаний день відпустки з урахуванням сум додаткової винагороди.

Рішення суду набирає законної сили у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України, та може бути оскаржене до Сьомого апеляційного адміністративного суду.

