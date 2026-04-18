Суд обязал доплатить военнослужащему компенсацию за 41 день отпуска с учетом дополнительного вознаграждения

Хмельницкий окружной административный суд рассмотрел дело по иску военнослужащего к воинской части по учету дополнительного вознаграждения при расчете компенсации за неиспользованные дни отпуска и принял сторону истца.

Хмельницкий окружной административный суд рассмотрел в порядке упрощенного искового производства административное дело № 560/18318/25 о признании противоправным бездействия воинской части и обязании осуществить перерасчет денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска с учетом дополнительного вознаграждения.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованиями признать противоправным бездействие воинской части относительно невключения в состав денежного обеспечения истца, из которого исчислялась денежная компенсация за неиспользованные дни оплачиваемых отпусков за 2022–2023 годы, сумм дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины от 28.02.2022 №168, а также обязать ответчика осуществить соответствующий перерасчет и выплату.

Исковые требования обоснованы тем, что при увольнении с военной службы ответчик не учел дополнительное вознаграждение, которое выплачивалось ежемесячно в составе денежного обеспечения, что привело к занижению размера денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска.

Судом установлено, что истец проходил военную службу в соответствующей воинской части и был исключен из списков личного состава и всех видов обеспечения с 09.12.2023. При увольнении ему была выплачена денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного основного отпуска за 2022 год продолжительностью 13 календарных дней и за 2023 год — 28 календарных дней.

Из материалов дела установлено, что в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года истцу выплачивалось дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины №168. Вместе с тем при исчислении денежной компенсации указанные выплаты в состав денежного обеспечения включены не были, что и стало основанием для обращения в суд.

Ответчик возражал против иска, ссылаясь на то, что дополнительное вознаграждение не имеет постоянного характера, является разовой выплатой и не подлежит учету при исчислении компенсации.

Оценка суда и правовые выводы

Оценивая спорные правоотношения, суд исходил из положений Закона Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей», постановления Кабинета Министров Украины №704 и Порядка выплаты денежного обеспечения, утвержденного приказом Министерства обороны Украины №260, которые определяют состав денежного обеспечения и разграничивают ежемесячные и разовые дополнительные виды выплат.

Суд установил, что в соответствии с законодательством в состав денежного обеспечения входят, в частности, ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения, а также иные выплаты, предусмотренные нормативными актами Кабинета Министров Украины. Постановлением Кабинета Министров Украины №168 на период действия военного положения введено ежемесячное дополнительное вознаграждение военнослужащим.

Суд пришел к выводу, что такое вознаграждение по своей правовой природе является дополнительным видом денежного обеспечения, который подлежит учету при исчислении соответствующих выплат, если оно фактически выплачивалось военнослужащему.

При этом суд учел правовую позицию Верховный Суд, изложенную в постановлении от 23.09.2024 по делу №240/32125/23, согласно которой при исчислении денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска подлежат учету ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения, поскольку действующее правовое регулирование, в частности Порядок №260, не содержит запрета на включение таких выплат в расчет денежной компенсации.

Учитывая, что истцу в период прохождения службы фактически выплачивалось дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением №168, суд пришел к выводу, что оно должно включаться в состав денежного обеспечения, из которого исчисляется размер компенсации за неиспользованные дни отпуска.

Суд установил, что ответчик не учел указанные выплаты при исчислении компенсации, чем допустил противоправное бездействие.При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований и необходимости их удовлетворения, признал противоправным бездействие воинской части и обязал ее осуществить перерасчет и выплату денежной компенсации за 41 неиспользованный день отпуска с учетом сумм дополнительного вознаграждения.

Решение суда вступает в законную силу в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства Украины, и может быть обжаловано в Седьмой апелляционный административный суд.

