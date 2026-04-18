  1. В Україні

Виплати через хворобу чи травму: коли українці мають право на допомогу

14:29, 18 квітня 2026
У яких випадках призначають допомогу по тимчасовій непрацездатності та які умови потрібно виконати для отримання виплат.
Українцям нагадали про умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності. Йдеться про страхові виплати, які компенсують втрату заробітної плати у разі настання визначених законом обставин.

У Пенсійному фонді наголошують: фахівці фонду продовжують безперервно здійснювати страхові виплати застрахованим особам. Такі виплати можуть повністю або частково покривати втрачений дохід.

Допомога надається у разі настання одного з таких страхових випадків:

  • тимчасова непрацездатність через захворювання або травму, не пов’язану з виробництвом, а також період реабілітації після них;
  • необхідність догляду за хворою дитиною;
  • догляд за хворим членом сім’ї;
  • догляд за дитиною до трьох років або дитиною з інвалідністю до 18 років у разі хвороби особи, яка за нею доглядає;
  • догляд за дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю до 18 років під час отримання реабілітаційної допомоги (за медичним висновком);
  • запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів місцевою владою;
  • тимчасове переведення працівника на легшу, нижчеоплачувану роботу за медичними показаннями;
  • проходження стаціонарної реабілітації, зокрема з протезування чи ортезування.

У Пенсійному фонді підкреслюють, що підставою для призначення допомоги є підтверджений страховий випадок та відповідні медичні документи.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Щомісячна грошова виплата сім’ям загиблих військових має здійснюватися кожному окремо — позиція ВС

ВС дійшов висновку, що виплата за Законом №2454-ІХ передбачає виплату в розмірі однієї мінімальної заробітної плати кожному члену сім'ї окремо, а не як єдина сума з подальшим її розподілом між ними.

Роботодавцям заборонять звільняти працівників за відсутності конфлікту інтересів

У Раді пропонують уточнити, коли саме конфлікт інтересів може бути підставою для звільнення працівника.

Верховний Суд визнав позапроцесуальні розмови неналежним доказом в кримінальних провадженнях

Верховний Суд постановив, що «щире зізнання», отримане поліцією поза протоколом та без адвоката, є юридично нікчемним.

Бот чи користувач: ВАКС викрив схему співробітника СБУ через технічні параметри Telegram

Вищий антикорупційний суд довів: цифрові сліди в Telegram неможливо приховати за маскою бота.

Операції з криптовалютою як фактор ризику: суд дозволив банку розірвати відносини з клієнтом

Апеляційний суд визнав правомірним обмеження банком доступу до рахунків клієнта, який здійснював операції з криптовалютою

