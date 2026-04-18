Виплати через хворобу чи травму: коли українці мають право на допомогу

У яких випадках призначають допомогу по тимчасовій непрацездатності та які умови потрібно виконати для отримання виплат.

Українцям нагадали про умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності. Йдеться про страхові виплати, які компенсують втрату заробітної плати у разі настання визначених законом обставин.

У Пенсійному фонді наголошують: фахівці фонду продовжують безперервно здійснювати страхові виплати застрахованим особам. Такі виплати можуть повністю або частково покривати втрачений дохід.

Допомога надається у разі настання одного з таких страхових випадків:

тимчасова непрацездатність через захворювання або травму, не пов’язану з виробництвом, а також період реабілітації після них;

необхідність догляду за хворою дитиною;

догляд за хворим членом сім’ї;

догляд за дитиною до трьох років або дитиною з інвалідністю до 18 років у разі хвороби особи, яка за нею доглядає;

догляд за дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю до 18 років під час отримання реабілітаційної допомоги (за медичним висновком);

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів місцевою владою;

тимчасове переведення працівника на легшу, нижчеоплачувану роботу за медичними показаннями;

проходження стаціонарної реабілітації, зокрема з протезування чи ортезування.

У Пенсійному фонді підкреслюють, що підставою для призначення допомоги є підтверджений страховий випадок та відповідні медичні документи.

