  В Украине

Выплаты из-за болезни или травмы: когда украинцы имеют право на помощь

14:29, 18 апреля 2026
В каких случаях назначают помощь по временной нетрудоспособности и какие условия нужно выполнить для получения выплат.
Украинцам напомнили об условиях предоставления помощи по временной нетрудоспособности. Речь идет о страховых выплатах, которые компенсируют потерю заработной платы в случае наступления определенных законом обстоятельств.

В Пенсионном фонде подчеркивают: специалисты фонда продолжают непрерывно осуществлять страховые выплаты застрахованным лицам. Такие выплаты могут полностью или частично покрывать утраченный доход.

Помощь предоставляется в случае наступления одного из следующих страховых случаев:

  • временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с производством, а также период реабилитации после них;
  • необходимость ухода за больным ребенком;
  • уход за больным членом семьи;
  • уход за ребенком до трех лет или ребенком с инвалидностью до 18 лет в случае болезни лица, которое за ним ухаживает;
  • уход за ребенком до 14 лет или ребенком с инвалидностью до 18 лет во время получения реабилитационной помощи (при наличии медицинского заключения);
  • введение ограничительных противоэпидемических мер местными органами власти;
  • временный перевод работника на более легкую, нижеоплачиваемую работу по медицинским показаниям;
  • прохождение стационарной реабилитации, в частности с протезированием или ортезированием.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что основанием для назначения помощи является подтвержденный страховой случай и соответствующие медицинские документы.

