Тіла на балконі у Києві: апеляція підтвердила довічний вирок за вбивство двох дівчат на Подолі

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок у справі про вбивство двох дівчат у Києві.

Київський апеляційний суд залишив незмінним вирок у гучній справі про вбивство двох дівчат на Подолі. Чоловіка, визнаного винним, засуджено до довічного ув’язнення, його співучастницю — до 13 років позбавлення волі. На час злочину йому було 34 роки, їй — 19.

Прокурори Київської міської прокуратури забезпечили підтримку вироку в апеляційному суді.

Злочин стався в січні 2020 року. Власниця квартири, зданої парі в оренду на кілька днів, прийшла прибирати й виявила тіла двох дівчат — 19 та 16 років. Жертви були зв’язані скотчем і сховані в шафі на балконі, причина смерті — численні ножові поранення.

Виявлено, що пару приїхала до Києва без грошей, спочатку жила в наметі в лісопарку. Напередодні пограбувала перехожого в Святошинському районі, відібрала телефон, здала його в ломбард і на виручені кошти зняла квартиру для святкування Нового року.

Обвинувачені не працювали, не мали постійного житла, походили з Луцька та Львова, мандрували іншими містами, орендували там помешкання й грабували запрошених гостей.

У день злочину чоловік познайомився з дівчатами біля супермаркету й запросив до квартири. За версією слідства, план полягав у пограбуванні.

Показання обвинувачених змінювалися й суперечили одне одному. Жінка спочатку зізналася, що вбила дівчат через ревнощі, а чоловіка не було вдома. Пізніше заявила, що це вигадка, підлаштована співмешканцем. У суді стверджувала, що не бачила вбивства — була на кухні, — але допомагала прибирати кров і ховати тіла.

Чоловік вини не визнав, наполягав, що конфлікт виник між жінками, а смертельні удари завдала вона, “захищаючи” його. Ці версії суд спростував.

Доказано: чоловік завдав жертвам десятки ножових поранень — 17 одній і 28 іншій. Жінку визнали співучасницею: вона була в квартирі, допомагала змивати кров, ховати тіла на балконі та здала прикраси вбитих у ломбард.

Чоловік оскаржив вирок в апеляції, вимагаючи нового розгляду, але суд відхилив доводи. Вирок набув чинності: довічне для вбивці, 13 років — для спільниці.

