Тела на балконе в Киеве: апелляция подтвердила пожизненный приговор за убийство двух девушек на Подоле

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор по громкому делу об убийстве двух девушек на Подоле. Мужчина, признанный виновным, приговорён к пожизненному лишению свободы, его сообщница — к 13 годам лишения свободы. На момент совершения преступления ему было 34 года, ей — 19.

Прокуроры Киевской городской прокуратуры обеспечили поддержку приговора в апелляционном суде.

Преступление произошло в январе 2020 года. Владелица квартиры, сданной паре в аренду на несколько дней, пришла убирать и обнаружила тела двух девушек — 19 и 16 лет. Жертвы были связаны скотчем и спрятаны в шкафу на балконе, причиной смерти стали многочисленные ножевые ранения.

Установлено, что пара приехала в Киев без денег, сначала жила в палатке в лесопарке. Накануне они ограбили прохожего в Святошинском районе, отобрали телефон, сдали его в ломбард и на вырученные средства сняли квартиру для празднования Нового года.

Обвиняемые не работали, не имели постоянного жилья, происходили из Луцка и Львова, путешествовали по другим городам, арендовали там жильё и грабили приглашённых гостей.

В день преступления мужчина познакомился с девушками возле супермаркета и пригласил их в квартиру. По версии следствия, план заключался в ограблении.

Показания обвиняемых менялись и противоречили друг другу. Женщина сначала призналась, что убила девушек из ревности, утверждая, что мужчины не было дома. Позже заявила, что это выдумка, навязанная сожителем. В суде она утверждала, что не видела убийства — находилась на кухне, — однако помогала убирать кровь и прятать тела.

Мужчина вину не признал, настаивал, что конфликт произошёл между женщинами, а смертельные удары нанесла она, «защищая» его. Эти версии суд опроверг.

Доказано, что мужчина нанёс жертвам десятки ножевых ранений — 17 одной и 28 другой. Женщина признана сообщницей: она находилась в квартире, помогала смывать кровь, прятать тела на балконе и сдала украшения убитых в ломбард.

Мужчина обжаловал приговор в апелляции, требуя нового рассмотрения, однако суд отклонил доводы. Приговор вступил в силу: пожизненное для убийцы, 13 лет — для сообщницы.

