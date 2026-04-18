Тела на балконе в Киеве: апелляция подтвердила пожизненный приговор за убийство двух девушек на Подоле

17:30, 18 апреля 2026
Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор по делу об убийстве двух девушек в Киеве.
Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор по громкому делу об убийстве двух девушек на Подоле. Мужчина, признанный виновным, приговорён к пожизненному лишению свободы, его сообщница — к 13 годам лишения свободы. На момент совершения преступления ему было 34 года, ей — 19.

Прокуроры Киевской городской прокуратуры обеспечили поддержку приговора в апелляционном суде.

Преступление произошло в январе 2020 года. Владелица квартиры, сданной паре в аренду на несколько дней, пришла убирать и обнаружила тела двух девушек — 19 и 16 лет. Жертвы были связаны скотчем и спрятаны в шкафу на балконе, причиной смерти стали многочисленные ножевые ранения.

Установлено, что пара приехала в Киев без денег, сначала жила в палатке в лесопарке. Накануне они ограбили прохожего в Святошинском районе, отобрали телефон, сдали его в ломбард и на вырученные средства сняли квартиру для празднования Нового года.

Обвиняемые не работали, не имели постоянного жилья, происходили из Луцка и Львова, путешествовали по другим городам, арендовали там жильё и грабили приглашённых гостей.

В день преступления мужчина познакомился с девушками возле супермаркета и пригласил их в квартиру. По версии следствия, план заключался в ограблении.

Показания обвиняемых менялись и противоречили друг другу. Женщина сначала призналась, что убила девушек из ревности, утверждая, что мужчины не было дома. Позже заявила, что это выдумка, навязанная сожителем. В суде она утверждала, что не видела убийства — находилась на кухне, — однако помогала убирать кровь и прятать тела.

Мужчина вину не признал, настаивал, что конфликт произошёл между женщинами, а смертельные удары нанесла она, «защищая» его. Эти версии суд опроверг.

Доказано, что мужчина нанёс жертвам десятки ножевых ранений — 17 одной и 28 другой. Женщина признана сообщницей: она находилась в квартире, помогала смывать кровь, прятать тела на балконе и сдала украшения убитых в ломбард.

Мужчина обжаловал приговор в апелляции, требуя нового рассмотрения, однако суд отклонил доводы. Приговор вступил в силу: пожизненное для убийцы, 13 лет — для сообщницы.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

5 документов, подтверждающих страховой стаж при отсутствии записей в трудовой книжке

Как подтвердить обучение для пенсии, если в трудовой нет записи: инструкция и судебная практика.

Верховный Суд хочет изменить основания для отмены решений общих собраний кооперативов и ОСМД

КХС ВС просит Корпоративную палату отступить от устаревших выводов относительно наличия кворума для проведения общего собрания

В Украине предлагают отменить судебный сбор в делах о пересмотре решений после решений КСУ

Рада предлагает упростить доступ к суду в делах о компенсации за неконституционные акты, отменив судебный сбор.

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших военнослужащих должна осуществляться каждому отдельно — позиция ВС

ВС пришел к выводу, что выплата по Закону №2454-ІХ предусматривает выплату в размере одной минимальной заработной платы каждому члену семьи отдельно, а не как единую сумму с последующим ее распределением между ними.

Работодателям запретят увольнять работников при отсутствии конфликта интересов

В Раде предлагают уточнить, когда именно конфликт интересов может быть основанием для увольнения работника.

