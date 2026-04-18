Доплата до пенсії більше 1000 гривень після 80 років: хто має право і як отримати

15:05, 18 квітня 2026
Після досягнення 80 років окремі пенсіонери можуть отримувати додаткову щомісячну допомогу на догляд.
Після досягнення 80 років окремі пенсіонери в Україні можуть отримувати додаткову щомісячну виплату. Водночас її призначення має певні особливості: у частини людей надбавка нараховується автоматично, іншим — лише за дотримання визначених умов або після уточнення інформації.

Яка доплата передбачена після 80 років?

Для громадян похилого віку, які не мають родинної підтримки, передбачена державна допомога на догляд. Вона надається самотнім особам віком від 80 років, які потребують постійної сторонньої допомоги.

У 2026 році розмір цієї виплати збільшився у зв’язку зі зміною соціальних стандартів. Водночас право на неї виникає лише за одночасного виконання кількох умов:

  • досягнення 80-річного віку;
  • наявність висновку лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного догляду;
  • призначення пенсії відповідно до законодавства про пенсійне страхування або спеціальних пенсійних норм (зокрема для військовослужбовців).

Якщо пенсіонер уже отримує іншу надбавку або компенсацію на догляд, нову виплату можуть призначити лише після припинення попередньої. Такий підхід спрямований на підтримку саме тих осіб, які залишилися без допомоги родичів і реально потребують стороннього догляду.

Який розмір допомоги у 2026 році?

Розмір виплати визначається як частка прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — вона становить 40% від цього показника. З огляду на те, що у 2026 році прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2 595 грн, щомісячна допомога на догляд зросла до 1 038 грн.

