Доплата к пенсии более 1000 гривен после 80 лет: кто имеет право и как получить

После достижения 80-летнего возраста отдельные пенсионеры в Украине могут получать дополнительную ежемесячную выплату. При этом ее назначение имеет определённые особенности: для одних надбавка начисляется автоматически, для других — только при соблюдении установленных условий или после уточнения данных.

Какая доплата предусмотрена после 80 лет?

Для пожилых граждан, не имеющих поддержки со стороны родственников, предусмотрена государственная помощь по уходу. Она предоставляется одиноким лицам в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянной посторонней помощи.

В 2026 году размер этой выплаты увеличился в связи с изменением социальных стандартов. Однако право на неё возникает только при одновременном выполнении нескольких условий:

достижение 80-летнего возраста;

наличие заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода;

назначение пенсии в соответствии с законодательством о пенсионном страховании или специальными пенсионными нормами (в частности для военнослужащих).

Если пенсионер уже получает другую надбавку или компенсацию на уход, новая выплата может быть назначена только после прекращения предыдущей. Такой механизм направлен на поддержку тех граждан, которые остались без помощи родственников и действительно нуждаются в постороннем уходе.

Какой размер помощи в 2026 году?

Размер выплаты определяется как часть прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — он составляет 40% от этого показателя. С учётом того, что в 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 2 595 грн, ежемесячная помощь по уходу увеличилась до 1 038 грн.

