Грузія запровадила нову візу для туристів, які працюють онлайн

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Грузії ухвалили зміни до законодавства, які передбачають запровадження спеціальної візи для іноземців, що працюють дистанційно на іноземні компанії. Новий тип дозволу видаватимуть терміном на один рік.

Йдеться про так званих «цифрових кочівників» — фахівців, які працюють онлайн і можуть змінювати країни проживання. За даними аналітиків, станом на початок 2025 року у світі налічується близько 40 мільйонів таких працівників.

Відповідно до оновленого закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», нова віза типу C5 призначена для осіб, які в’їжджають до країни з туристичною метою, але працюють на роботодавця за межами Грузії. Дія дозволу також поширюється на подружжя та неповнолітніх дітей заявника.

Водночас у наданні візи можуть відмовити з огляду на імміграційну політику держави, і таке рішення не підлягає оскарженню.

Вартість оформлення становить від 20 до 500 доларів. Подати заявку зможуть громадяни країн, які входять до переліку «безпечних». Конкретний список таких держав наразі не оприлюднено.

Ініціативу розробили представники правлячої партії Грузинська мрія, вказує NewsGeorgia. Вони зазначають, що подібні візові програми вже діють у низці країн і можуть сприяти залученню до економіки платоспроможних іноземних спеціалістів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.