Грузия ввела новую визу для туристов, которые работают онлайн

Разрешение будет выдаваться на год для иностранцев, которые работают дистанционно на зарубежные компании.

В Грузии приняли изменения в законодательство, которые предусматривают введение специальной визы для иностранцев, работающих дистанционно на зарубежные компании. Новый тип разрешения будет выдаваться сроком на один год.

Речь идет о так называемых «цифровых кочевниках» — специалистах, которые работают онлайн и могут менять страны проживания. По данным аналитиков, по состоянию на начало 2025 года в мире насчитывается около 40 миллионов таких работников.

Согласно обновленному закону «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», новая виза типа C5 предназначена для лиц, въезжающих в страну с туристической целью, но работающих на работодателя за пределами Грузии. Действие разрешения также распространяется на супругов и несовершеннолетних детей заявителя.

В то же время в выдаче визы могут отказать с учетом иммиграционной политики государства, и такое решение не подлежит обжалованию.

Стоимость оформления составляет от 20 до 500 долларов. Подать заявку смогут граждане стран, входящих в перечень «безопасных». Конкретный список таких государств пока не обнародован.

Инициативу разработали представители правящей партии Грузинская мечта, сообщает NewsGeorgia. Они отмечают, что подобные визовые программы уже действуют в ряде стран и могут способствовать привлечению в экономику платежеспособных иностранных специалистов.

