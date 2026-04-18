  1. В мире

Грузия ввела новую визу для туристов, которые работают онлайн

14:47, 18 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Разрешение будет выдаваться на год для иностранцев, которые работают дистанционно на зарубежные компании.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Грузии приняли изменения в законодательство, которые предусматривают введение специальной визы для иностранцев, работающих дистанционно на зарубежные компании. Новый тип разрешения будет выдаваться сроком на один год.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о так называемых «цифровых кочевниках» — специалистах, которые работают онлайн и могут менять страны проживания. По данным аналитиков, по состоянию на начало 2025 года в мире насчитывается около 40 миллионов таких работников.

Согласно обновленному закону «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», новая виза типа C5 предназначена для лиц, въезжающих в страну с туристической целью, но работающих на работодателя за пределами Грузии. Действие разрешения также распространяется на супругов и несовершеннолетних детей заявителя.

В то же время в выдаче визы могут отказать с учетом иммиграционной политики государства, и такое решение не подлежит обжалованию.

Стоимость оформления составляет от 20 до 500 долларов. Подать заявку смогут граждане стран, входящих в перечень «безопасных». Конкретный список таких государств пока не обнародован.

Инициативу разработали представители правящей партии Грузинская мечта, сообщает NewsGeorgia. Они отмечают, что подобные визовые программы уже действуют в ряде стран и могут способствовать привлечению в экономику платежеспособных иностранных специалистов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

виза Грузия

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]