Арешт майна у виконавчому провадженні: коли його можуть скасувати

У виконавчому провадженні арешт майна боржника може бути знятий за наявності визначених підстав.

Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України роз’яснює, як працює арешт у виконавчому провадженні та коли його можуть зняти

Поняття виконавчого провадження визначено Законом України «Про виконавче провадження». Зокрема, стаття 26 встановлює, з якого моменту розпочинається примусове виконання рішень, а стаття 59 містить вичерпний перелік підстав для зняття арешту з усього або частини майна (коштів) боржника.

Арешт майна чи коштів боржника накладається шляхом винесення відповідної постанови під час відкриття виконавчого провадження або не пізніше наступного робочого дня після виявлення такого майна.

Якщо у заяві стягувача вказано конкретне майно боржника або інформацію про його рахунки, державний виконавець перевіряє відповідні дані у реєстрах щодо наявності права власності чи інших майнових прав. Після відкриття провадження одразу вживаються заходи для накладення арешту.

Що може бути правовими підставами для зняття арешту з усього майна (коштів) боржника?

Наприклад:

отримання виконавцем документального підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання та/або звернення стягнення на такі кошти заборонено законом;

надходження на рахунок органу державної виконавчої служби, суми коштів, стягнутих з боржника (у тому числі від реалізації майна боржника), необхідної для задоволення вимог усіх стягувачів, стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів, накладених на боржника; отримання виконавцем документів, що підтверджують повний розрахунок за придбане майно на електронних торгах;

погашення заборгованості із сплати періодичних платежів, якщо виконання рішення може бути забезпечено в інший спосіб, ніж звернення стягнення на майно боржника;

отримання виконавцем документального підтвердження наявності на одному чи кількох рахунках боржника коштів, достатніх для виконання рішення про забезпечення позову.

У всіх інших випадках, не передбачених статтею 59 Закону, арешт може бути знятий за рішенням суду.

