  1. В Україні

Арешт майна у виконавчому провадженні: коли його можуть скасувати

15:59, 18 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У виконавчому провадженні арешт майна боржника може бути знятий за наявності визначених підстав.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України роз’яснює, як працює арешт у виконавчому провадженні та коли його можуть зняти

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Поняття виконавчого провадження визначено Законом України «Про виконавче провадження». Зокрема, стаття 26 встановлює, з якого моменту розпочинається примусове виконання рішень, а стаття 59 містить вичерпний перелік підстав для зняття арешту з усього або частини майна (коштів) боржника.

Арешт майна чи коштів боржника накладається шляхом винесення відповідної постанови під час відкриття виконавчого провадження або не пізніше наступного робочого дня після виявлення такого майна.

Якщо у заяві стягувача вказано конкретне майно боржника або інформацію про його рахунки, державний виконавець перевіряє відповідні дані у реєстрах щодо наявності права власності чи інших майнових прав. Після відкриття провадження одразу вживаються заходи для накладення арешту.

Що може бути правовими підставами для зняття арешту з усього майна (коштів) боржника?

Наприклад:

  • отримання виконавцем документального підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання та/або звернення стягнення на такі кошти заборонено законом;
  • надходження на рахунок органу державної виконавчої служби, суми коштів, стягнутих з боржника (у тому числі від реалізації майна боржника), необхідної для задоволення вимог усіх стягувачів, стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів, накладених на боржника; отримання виконавцем документів, що підтверджують повний розрахунок за придбане майно на електронних торгах;
  • погашення заборгованості із сплати періодичних платежів, якщо виконання рішення може бути забезпечено в інший спосіб, ніж звернення стягнення на майно боржника;
  • отримання виконавцем документального підтвердження наявності на одному чи кількох рахунках боржника коштів, достатніх для виконання рішення про забезпечення позову.

У всіх інших випадках, не передбачених статтею 59 Закону, арешт може бути знятий за рішенням суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 
Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

В Україні пропонують прибрати судовий збір у справах про перегляд рішень після КСУ

Рада пропонує спростити доступ до суду у справах про компенсацію від неконституційних актів, скасувавши судовий збір.

Щомісячна грошова виплата сім’ям загиблих військових має здійснюватися кожному окремо — позиція ВС

ВС дійшов висновку, що виплата за Законом №2454-ІХ передбачає виплату в розмірі однієї мінімальної заробітної плати кожному члену сім'ї окремо, а не як єдина сума з подальшим її розподілом між ними.

Роботодавцям заборонять звільняти працівників за відсутності конфлікту інтересів

У Раді пропонують уточнити, коли саме конфлікт інтересів може бути підставою для звільнення працівника.

Верховний Суд визнав позапроцесуальні розмови неналежним доказом в кримінальних провадженнях

Верховний Суд постановив, що «щире зізнання», отримане поліцією поза протоколом та без адвоката, є юридично нікчемним.

Бот чи користувач: ВАКС викрив схему співробітника СБУ через технічні параметри Telegram

Вищий антикорупційний суд довів: цифрові сліди в Telegram неможливо приховати за маскою бота.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]