  В Украине

Арест имущества в исполнительном производстве: когда его могут отменить

15:59, 18 апреля 2026
В исполнительном производстве арест имущества должника может быть снят при наличии определенных оснований.
Одесское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины разъясняет, как работает арест в исполнительном производстве и когда его могут снять

Понятие исполнительного производства определено Законом Украины "Об исполнительном производстве". В частности, статья 26 устанавливает, с какого момента начинается принудительное исполнение решений, а статья 59 содержит исчерпывающий перечень оснований для снятия ареста со всего или части имущества (средств) должника.

Арест имущества или средств должника накладывается путем вынесения соответствующего постановления при открытии исполнительного производства либо не позднее следующего рабочего дня после выявления такого имущества.

Если в заявлении взыскателя указано конкретное имущество должника или информация о его счетах, государственный исполнитель проверяет соответствующие данные в реестрах относительно наличия права собственности или иных имущественных прав. После открытия производства немедленно принимаются меры по наложению ареста.

Какие могут быть правовые основания для снятия ареста со всего имущества (средств) должника?

Например:

  • получение исполнителем документального подтверждения того, что счет должника имеет специальный режим использования и/или обращение взыскания на такие средства запрещено законом;
  • поступление на счет органа государственной исполнительной службы суммы средств, взысканных с должника (в том числе от реализации его имущества), достаточной для удовлетворения требований всех взыскателей, взыскания исполнительского сбора, расходов исполнительного производства и штрафов, наложенных на должника; получение исполнителем документов, подтверждающих полный расчет за приобретенное имущество на электронных торгах;
  • погашение задолженности по периодическим платежам, если исполнение решения может быть обеспечено иным способом, чем обращение взыскания на имущество должника;
  • получение исполнителем документального подтверждения наличия на одном или нескольких счетах должника средств, достаточных для исполнения решения об обеспечении иска.

Во всех иных случаях, не предусмотренных статьей 59 Закона, арест может быть снят по решению суда.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд хочет изменить основания для отмены решений общих собраний кооперативов и ОСМД

КХС ВС просит Корпоративную палату отступить от устаревших выводов относительно наличия кворума для проведения общего собрания

В Украине предлагают отменить судебный сбор в делах о пересмотре решений после решений КСУ

Рада предлагает упростить доступ к суду в делах о компенсации за неконституционные акты, отменив судебный сбор.

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших военнослужащих должна осуществляться каждому отдельно — позиция ВС

ВС пришел к выводу, что выплата по Закону №2454-ІХ предусматривает выплату в размере одной минимальной заработной платы каждому члену семьи отдельно, а не как единую сумму с последующим ее распределением между ними.

Работодателям запретят увольнять работников при отсутствии конфликта интересов

В Раде предлагают уточнить, когда именно конфликт интересов может быть основанием для увольнения работника.

Верховный Суд признал внепроцессуальные разговоры ненадлежащим доказательством в уголовных производствах

Верховный Суд постановил, что «чистосердечное признание», полученное полицией вне протокола и без адвоката, является юридически ничтожным.

