Суд визнав незаконним невключення додаткової винагороди 30 000 грн військовому при компенсації відпустки

Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув у порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом військовослужбовця до військової частини про визнання протиправною бездіяльності щодо невключення щомісячної додаткової винагороди до складу місячного грошового забезпечення, з якого обчислюється грошова компенсація за невикористані дні щорічної основної відпустки за 2023–2025 роки та додаткової відпустки як учаснику бойових дій за 2024–2025 роки, та зобов’язання здійснити відповідний перерахунок і виплату.

Обставини справи № 300/7420/25

Позивач, який проходив військову службу у відповідній військовій частині у період з 13 січня 2023 року по 2 серпня 2025 року, після звільнення звернувся до відповідача із заявою щодо врахування додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року №168.

Постановою №168 встановлено встановлено щомісячну додаткову винагороду у розмірі 30 000 гривень, а для військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або забезпечують відповідні заходи, — до 100 000 гривень пропорційно часу участі.

Листом відповідача було повідомлено, що така винагорода не включається до розрахунку грошової компенсації за невикористані дні відпусток. Не погоджуючись із цим, позивач звернувся до суду з вимогами про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання здійснити перерахунок і виплату компенсації за 2023–2025 роки з урахуванням зазначеної додаткової винагороди.

Відповідач у відзиві зазначав, що ця виплата має особливий характер, є обмеженою строком дії воєнного стану та відповідно до Порядку №260 належить до одноразових додаткових видів грошового забезпечення, а тому не враховується при обчисленні компенсації.

Судом встановлено, що позивача виключено зі списків особового складу наказом командира військової частини від 02 серпня 2025 року, при цьому йому виплачено грошову компенсацію за невикористані 28 календарних днів щорічної основної відпустки за 2023 рік, 30 днів — за 2024 рік, 18 днів — за 2025 рік, а також за 14 днів додаткової відпустки як учаснику бойових дій за 2024 та 2025 роки — без урахування додаткової винагороди.

Позиція та висновки суду

Оцінюючи правовідносини, суд виходив із положень статті 19 Конституції України та Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», якими визначено склад грошового забезпечення військовослужбовців, що включає щомісячні додаткові види грошового забезпечення.

Суд зазначив, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №704 структура грошового забезпечення охоплює як основні, так і щомісячні додаткові виплати. Водночас додаткова винагорода, встановлена постановою №168, має регулярний щомісячний характер, хоча і обмежена строком дії воєнного стану, та виплачується на підставі наказів командирів.

Суд дійшов висновку, що така виплата пов’язана з особливими умовами проходження служби в період воєнного стану та є складовою грошового забезпечення.

З урахуванням правової позиції Верховного Суду, викладеної у постанові від 23 вересня 2024 року у справі №240/32125/23, суд зазначив, що до складу грошового забезпечення, з якого обчислюється компенсація за невикористані дні відпустки, включаються щомісячні додаткові види грошового забезпечення, які військовослужбовець отримував за останньою посадою, і відповідні норми не містять заборони щодо врахування таких виплат.

Суд встановив, що додаткова винагорода виплачувалася позивачу протягом 2023–2025 років, що підтверджує її систематичний характер, а отже, вона підлягає врахуванню при обчисленні грошової компенсації.

З огляду на це суд дійшов висновку, що додаткова винагорода, передбачена постановою Кабінету Міністрів України №168, має включатися до складу грошового забезпечення, з якого здійснюється розрахунок компенсації за невикористані дні щорічної основної відпустки за 2023–2025 роки, а також додаткової відпустки як учаснику бойових дій за 2024–2025 роки.

Суд врахував правові висновки Верховного Суду, викладені, зокрема, у постановах від 23 вересня 2024 року у справі №240/32125/23, від 07 листопада 2024 року у справі №240/23909/23, від 20 грудня 2024 року у справі №240/21650/23 та інших.

За результатами розгляду справи суд визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо невключення додаткової винагороди до складу грошового забезпечення при обчисленні відповідних компенсацій та зобов’язав здійснити перерахунок і виплату грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної та додаткової відпусток із урахуванням цієї винагороди. Позов задоволено повністю.

