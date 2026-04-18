Суд признал незаконным невключение дополнительного вознаграждения 30 000 грн военному при компенсации отпуска

Ивано-Франковский окружной админсуд рассмотрел дело по иску военнослужащего к воинской части о правомерности невключения ежемесячного дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением №168, в расчет денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного основного и дополнительного отпусков.

Ивано-Франковский окружной административный суд рассмотрел в порядке письменного производства по правилам упрощённого искового производства административное дело по иску военнослужащего к воинской части о признании противоправной бездеятельности в части невключения ежемесячного дополнительного вознаграждения в состав месячного денежного обеспечения, из которого исчисляется денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного основного отпуска за 2023–2025 годы и дополнительного отпуска как участнику боевых действий за 2024–2025 годы, а также об обязании осуществить соответствующий перерасчёт и выплату.

Обстоятельства дела № 300/7420/25

Истец, проходивший военную службу в соответствующей воинской части в период с 13 января 2023 года по 2 августа 2025 года, после увольнения обратился к ответчику с заявлением о включении дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года №168, в расчёт денежной компенсации.

Постановлением №168 установлено ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен, а для военнослужащих, непосредственно участвующих в боевых действиях или обеспечивающих соответствующие мероприятия, — до 100 000 гривен пропорционально времени участия.

Письмом ответчика было сообщено, что указанное вознаграждение не включается в расчёт денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков. Не согласившись с этим, истец обратился в суд с требованиями о признании бездеятельности противоправной и об обязании произвести перерасчёт и выплату компенсации за 2023–2025 годы с учётом указанного дополнительного вознаграждения.

Ответчик в отзыве указывал, что данная выплата имеет особый характер, ограничена сроком действия военного положения и в соответствии с Порядком №260 относится к одноразовым дополнительным видам денежного обеспечения, в связи с чем не учитывается при исчислении компенсации.

Судом установлено, что истец исключён из списков личного состава приказом командира воинской части от 2 августа 2025 года, при этом ему выплачена денежная компенсация за неиспользованные 28 календарных дней ежегодного основного отпуска за 2023 год, 30 дней — за 2024 год, 18 дней — за 2025 год, а также за 14 дней дополнительного отпуска как участнику боевых действий за 2024 и 2025 годы — без учёта дополнительного вознаграждения.

Позиция и выводы суда

Оценивая спорные правоотношения, суд исходил из положений статьи 19 Конституции Украины и Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», которыми определён состав денежного обеспечения военнослужащих, включающий, в частности, ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения.

Суд отметил, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №704 структура денежного обеспечения включает как основные, так и ежемесячные дополнительные выплаты. В то же время дополнительное вознаграждение, установленное постановлением №168, носит регулярный ежемесячный характер, хотя и ограничено сроком действия военного положения, и выплачивается на основании приказов командиров.

Суд пришёл к выводу, что такая выплата связана с особыми условиями прохождения службы в период военного положения и является составной частью денежного обеспечения.С учётом правовой позиции Верховного Суда, изложенной в постановлении от 23 сентября 2024 года по делу №240/32125/23, суд указал, что в состав денежного обеспечения, из которого исчисляется компенсация за неиспользованные дни отпуска, включаются ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения, которые военнослужащий получал по последней должности, при этом соответствующие нормы не содержат запрета на учёт таких выплат.

Суд установил, что дополнительное вознаграждение выплачивалось истцу в течение 2023–2025 годов, что подтверждает его систематический характер, а следовательно, оно подлежит учёту при исчислении денежной компенсации.

С учётом изложенного суд пришёл к выводу, что дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины №168, подлежит включению в состав денежного обеспечения, из которого осуществляется расчёт компенсации за неиспользованные дни ежегодного основного отпуска за 2023–2025 годы, а также дополнительного отпуска как участнику боевых действий за 2024–2025 годы.

Суд учёл правовые выводы Верховного Суда, изложенные, в частности, в постановлениях от 23 сентября 2024 года по делу №240/32125/23, от 7 ноября 2024 года по делу №240/23909/23, от 20 декабря 2024 года по делу №240/21650/23 и других.

По результатам рассмотрения дела суд признал противоправной бездеятельность воинской части относительно невключения дополнительного вознаграждения в состав денежного обеспечения при исчислении соответствующих компенсаций и обязал произвести перерасчёт и выплату денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного основного и дополнительного отпусков с учётом указанного вознаграждения. Иск удовлетворён полностью.

