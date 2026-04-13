У Верховній Раді хочуть урізати зарплати держсектору, щоб рахувати пенсії за реальними витратами

У Верховній Раді пропонують прив’язати пенсії та соцвиплати до фактичного прожиткового мінімуму.

В Україні хочуть змінити підхід до визначення мінімальних пенсій та соціальних виплат. Для цього до Верховної Ради внесли законопроєкт № 15166, який передбачає внесення змін до Закону України «Про прожитковий мінімум». Документ пропонує ввести «фактичний прожитковий мінімум» при визначенні розміру мінімальної пенсії та соціальних виплат і державної допомоги.

Гроші для цього пропонують залучити за рахунок обмеження асигнувань державного та місцевих бюджетів, в частині визначення граничного рівня заробітної плати всіх службовців, які отримують кошти з державного або місцевих бюджетів та збільшення надходжень податків до державного бюджету за рахунок зменшення видатків на заробітну плату.

У пояснювальній записці автори зазначають, що нинішній прожитковий мінімум, закладений у держбюджеті, не відповідає реальним витратам громадян. Зокрема, встановлений на 2026 рік показник у 2 595 грн для непрацездатних осіб не забезпечує базових потреб, з огляду на реальні ціни на продукти та ліки.

«Визначення у Законі України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» прожиткового мінімуму на одну особу для непрацездатних осіб у розмірі 2595 гривень, не має нічого спільного із намаганням держави реалізувати для непрацездатних громадян їх конституційне право на достатній рівень життя», - вказують ініціатори документу.

За даними Міністерства соціальної політики, фактичний прожитковий мінімум, який щомісяця розраховується відомством, є приблизно утричі вищим за офіційний. Однак цей показник наразі не використовується.

Законопроєктом пропонується закріпити використання фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу при реалізації державою конституційної гарантії на достатній життєвий рівень для непрацездатних осіб під час визначення розміру мінімальної пенсії.

Автори ініціативи наголошують, що метою змін є реалізація положень статті 46 Конституції України в частині реалізації державою конституційної гарантії на достатній життєвий рівень для непрацездатних осіб під час визначення розміру мінімальної пенсії та інших соціальних виплат для вразливих верст населення.

Разом із тим, у документі зазначається, що впровадження таких змін потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету. Серед можливих джерел фінансування пропонується перегляд витрат на оплату праці у державному секторі, зокрема встановлення обмежень для зарплат керівництва державних підприємств та оптимізація бюджетних видатків.

Зокрема, на думку авторів, виділення додаткових коштів можливе за рахунок

обмеження асигнувань державного та місцевих бюджетів, в частині визначення граничного рівня заробітної плати всіх службовців, які отримують кошти з державного або місцевих бюджетів;

збільшення надходжень податків до державного бюджету за рахунок зменшення видатків на заробітну плату, а саме:

- встановлення граничних рівнів заробітної плати керівного складу державних підприємств, державних акціонерних компаній, в яких частка держави становить не менш як 50 відсотків;

- зменшення заробітної плати членів наглядових рад державних підприємств, державних акціонерних компаній, в яких частка держави становить не менш як 50 відсотків, встановлення можливості нарахування премій керівному складу державних підприємств, акціонерних товариств виключно в залежності від наявності прибутків підприємств (акціонерних товариств), а також проведення реструктуризації (списання) заборгованості державного бюджету України перед Національним банком України (175 млрд. грн.).

