  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Верховной Раде хотят сократить зарплаты госсектора, чтобы рассчитывать пенсии по реальным расходам

10:19, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Верховной Раде предлагают привязать пенсии и соцвыплаты к фактическому прожиточному минимуму.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине хотят изменить подход к определению минимальных пенсий и социальных выплат. Для этого в Верховную Раду внесли законопроект № 15166, который предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О прожиточном минимуме». Документ предлагает ввести «фактический прожиточный минимум» при определении размера минимальной пенсии и социальных выплат и государственной помощи.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Деньги для этого предлагают привлечь за счет ограничения ассигнований государственного и местных бюджетов, в части определения предельного уровня заработной платы всех служащих, которые получают средства из государственного или местных бюджетов, а также увеличения поступлений налогов в государственный бюджет за счет уменьшения расходов на заработную плату.

В пояснительной записке авторы отмечают, что нынешний прожиточный минимум, заложенный в госбюджете, не соответствует реальным расходам граждан. В частности, установленный на 2026 год показатель в 2 595 грн для нетрудоспособных лиц не обеспечивает базовых потребностей с учетом реальных цен на продукты и лекарства.

«Определение в Законе Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» прожиточного минимума на одного человека для нетрудоспособных лиц в размере 2595 гривен не имеет ничего общего с попыткой государства реализовать для нетрудоспособных граждан их конституционное право на достаточный уровень жизни», — указывают инициаторы документа.

По данным Министерства социальной политики, фактический прожиточный минимум, который ежемесячно рассчитывается ведомством, примерно втрое выше официального. Однако этот показатель в настоящее время не используется.

Законопроектом предлагается закрепить использование фактического размера прожиточного минимума на одного человека при реализации государством конституционной гарантии на достаточный жизненный уровень для нетрудоспособных лиц при определении размера минимальной пенсии.

Авторы инициативы подчеркивают, что целью изменений является реализация положений статьи 46 Конституции Украины в части обеспечения государством конституционной гарантии на достаточный уровень жизни для нетрудоспособных лиц при определении размера минимальной пенсии и других социальных выплат для уязвимых слоев населения.

Вместе с тем, в документе отмечается, что внедрение таких изменений потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Среди возможных источников финансирования предлагается пересмотр расходов на оплату труда в государственном секторе, в частности установление ограничений для зарплат руководства государственных предприятий и оптимизация бюджетных расходов.

В частности, по мнению авторов, выделение дополнительных средств возможно за счет

  • ограничения ассигнований государственного и местных бюджетов в части определения предельного уровня заработной платы всех служащих, получающих средства из государственного или местных бюджетов;
  • увеличения поступлений налогов в государственный бюджет за счет уменьшения расходов на заработную плату, а именно:

- установления предельных уровней заработной платы руководящего состава государственных предприятий, государственных акционерных компаний, в которых доля государства составляет не менее 50 процентов;

- уменьшения заработной платы членов наблюдательных советов государственных предприятий, государственных акционерных компаний, в которых доля государства составляет не менее 50 процентов, установления возможности начисления премий руководящему составу государственных предприятий, акционерных обществ исключительно в зависимости от наличия прибыли предприятий (акционерных обществ), а также проведения реструктуризации (списания) задолженности государственного бюджета Украины перед Национальным банком Украины (175 млрд грн).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект госслужащие зарплата госслужба Пенсионный фонд пенсия как оформить пенсию прожиточный минимум

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]