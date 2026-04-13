В Україні пропонують прибрати судовий збір у справах про перегляд рішень після КСУ

Рада пропонує спростити доступ до суду у справах про компенсацію від неконституційних актів, скасувавши судовий збір.

В Україні пропонують розширити перелік випадків, коли судовий збір не справляється, мова йде про справи, пов’язані із переглядом судових рішень та відшкодуванням шкоди, завданої актами і діями, що визнані неконституційними. Відповідні зміни передбачені законопроєктом №15159.

Наразі Закон України «Про судовий збір» не містить спеціальних винятків для таких категорій справ. Це означає, що особи, які звертаються до суду із вимогами про перегляд рішень або відшкодування шкоди після рішення Конституційного Суду України, повинні сплачувати судовий збір на загальних підставах.

Проблема ускладнюється ще й тим, що навіть якщо людина вирішує подати позов про відшкодування шкоди, вона повинна сплатити судовий збір. У спорах про компенсацію це може бути суттєвою сумою і фактично стримувати людей від звернення до суду. Тому частина вимог про захист прав просто не доходить до розгляду по суті.

Саме цю проблему і намагається вирішити законопроєкт про внесення змін до Закону «Про судовий збір».

Судовий збір пропонуть скасувати

Законопроєктом пропонується доповнити Закон України «Про судовий збір» положеннями, відповідно до яких судовий збір не справляється у двох ключових випадках:

за подання заяв про перегляд судових рішень суду першої, апеляційної та касаційної інстанцій у разі встановлення Конституційним Судом України неконституційності (або конституційності) закону чи іншого правового акта, застосованого судом при вирішенні справи

за подання позовних заяв у справах про відшкодування шкоди, завданої фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними.

Також реалізація законопроєкту потребуватиме внесення змін до назви коду програмної класифікації видатків і кредитування державного бюджету 3504030, зокрема шляхом її доповнення положеннями про відшкодування шкоди, завданої фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними.

Проте, зазначені зміни не потребують додаткового фінансування з державного бюджету та здійснюватимуться за рахунок і в межах коштів, передбачених за цим кодом.

Передумовою появи законопроєкту №15159 є проєкт закону №15158 про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо відшкодування шкоди, завданої фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними.

Як писала «Судово-юридична газета», законопроєкт №15158 передбачає встановлення спеціальної позовної давності строком один рік для вимог про відшкодування шкоди, завданої фізичній або юридичній особі актами і діями, що визнані неконституційними. Також йдеться про доповнення Цивільного кодексу України статтею 1175-1, якою встановлюються спеціальні правила відшкодування шкоди, завданої фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними. Серед іншого передбачається, що така компенсація відшкодовуватиметься за рахунок держави.

